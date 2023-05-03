للرجال .. علامات الإصابة بالسرطان | لا تتجاهلها

سرطان البروستاتا نوع من أنواع الأورام السرطانية يصيب غدة البروستاتا عند الذكور.. ويصاب به حوالي ١ من كل ٩ رجال وفقا لأحدث الإحصائيات.

في حين أن سرطان البروستاتا يمكن علاجه بشكل كبير عند اكتشافه مبكرًا ، لا يزال هناك ٣٤١٠ حالات وفاة جديدة سنويًا بسبب سرطان البروستاتا .

كما هو الحال مع المشكلات الصحية الأخرى التي أتحدث عنها ، فإن حلول الطب الوظيفي و التغذية العلاجية بما في ذلك النظام الغذائي ونمط الحياة وبعض المكملات قد يساعدك في الوصول للشفاء التام .

ما هو سرطان البروستاتا؟

سرطان البروستاتا هو نوع من السرطان يصيب غدة البروستاتا لدى الذكور.

البروستاتا هي عضو يقع أسفل المثانة وأمام المستقيم عند الذكور.

تؤدي البروستاتا مجموعة متنوعة من الوظائف ، مثل صنع السوائل التي تغذي وتنقل السائل المنوي ، وتسهيل التحكم في البول ، وإفراز بروتين يسمى مستضد البروستات النوعي (PSA) الذي يسمح للسائل المنوي بالبقاء في شكل سائل .

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فهناك حوالي مليوني ونصف المليون حالة إصابة جديدة بسرطان البروستاتا و قرابه ٣٥ ألف حالة وفاة جديدة بسبب سرطان البروستاتا كل عام في الولايات المتحدة وحدها . يصيب حوالي ١ من كل ٩ رجال . في حين أن سرطان البروستاتا هذا المرض يمكن علاجه بشكل كبير عند اكتشافه مبكرًا ، إلا أنه لا يزال ثاني سبب للوفاة مرتبط بالسرطان ، يسبقه في ذلك سرطان الرئة فقط .

يموت حوالي ١ من كل ٤١ رجلاً بسبب سرطان البروستاتا ، ولكن اعتبارًا من عام ٢٠٢١ ، ارتفعت نسبه الشفاء.

يمكن أن يساعد الفحص الروتيني للسرطان والكشف المبكر واختيار نمط الحياة الذي يقلل من خطر الإصابة بالمرض في تقليل حالات سرطان البروستاتا وزيادة فرصة الشفاء والبقاء على قيد الحياة.

مراحل سرطان البروستاتا

عادة ما يتم علاج سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة بمعدل شفاء مرتفع. ومع ذلك ، فإن فرص الشفاء تزداد صعوبة مع تقدم الأمراض.

تشمل مراحل سرطان البروستات :

المرحلة 0

في هذه المرحلة ، توجد خلايا محتملة التسرطن في غدة البروستاتا ، لكنها تنمو ببطء وتؤثر فقط على منطقة صغيرة.

المرحلة الأولى

في المرحلة الأولى ، يكون سرطان البروستاتا موضعيًا. يمكن اكتشاف فقط في غدة البروستاتا. لا يزال يؤثر فقط على منطقة أصغر أو جزء من البروستاتا. ويمكن علاجه بشكل فعال في هذه المرحلة.

المرحلة الثانية

في هذه المرحلة ، يوجد السرطان في البروستاتا بمستويات منخفضة إلى متوسطة من المستضد البروستاتي النوعي. يكون السرطان صغير نسبيًا مع خطر الانتشار والنمو.

المرحلة الثانيه أ:

في هذه المرحلة ، يكون الورم في نصف جانب واحد فقط من البروستاتا أو أقل ولا يمكن الشعور به. في بعض الأحيان يكون الورم أكبر ولكن في البروستاتا فقط. يمكن تمييز الخلايا السرطانية بسهولة.

المرحلة الثانيه ب:

لا يزال الورم موجودًا داخل البروستاتا فقط ، ولكنه أكبر حجمًا وخلايا سرطانية متمايزة بشكل معتدل.

المرحلة الثانيه ج:

لا يزال الورم موجودًا داخل البروستاتا فقط ، ولكن يمكن الشعور به بحجم أكبر ، ومع وجود خلايا سرطانية متوسطة أو ضعيفة التمايز.

المرحلة الثالثة:

في هذه المرحلة يكون السرطان اقليميا. ينمو وينتشر. وترتفع مستويات المستضد البروستاتي النوعي.

المرحلة الثالثه أ :

ينتشر السرطان إلى الأنسجة القريبة أو الحويصلات المنوية.

المرحلة الثالثه ب:

ينتشر الورم في الخارج إلى المثانة أو المستقيم أو غيرها من الهياكل الخارجية.

المرحلة الثالثه ج:

ينتشر الورم خارج غدة البروستاتا إلى الهياكل القريبة والخلايا السرطانية ضعيفة التمايز.

المرحلة الرابعة:

السرطان يكون السرطان قد انتشر إلى أعضاء أخرى حتى خارج الهياكل المجاورة.

المرحلة الرابعه أ:

في هذه المرحلة ، ينتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية الإقليمية.

المرحلة الرابعه ب:

في هذه المرحلة المتقدمة ، ينتشر السرطان إلى مناطق بعيدة ، بما في ذلك العقد الليمفاوية البعيدة ، والعظام ، والرئتين ، أو مناطق أخرى من الجسم.

عوامل الخطر لسرطان البروستاتا

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، تشمل عوامل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا :

التاريخ العائلي:

في حين أن سرطان البروستاتا يمكن أن يتطور لدى الرجال الذين ليس لديهم تاريخ عائلي ، فإن الرجال الذين لديهم أب أو أخ أو قريب ذكر مصاب بسرطان البروستاتا قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

التغيرات الجينية:

الطفرات الجينية الموروثة قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، بما في ذلك طفرة الجين BRCA1 و BRCA2 ومتلازمة لينش.

العمر:

قد يكون العمر عامل خطر للإصابة بسرطان البروستاتا. في حين أنه نادر الحدوث تحت سن ٤٠ ، إلا أنه أكثر شيوعًا فوق سن ٥٠ ، وفي ٦٠ ٪ من الحالات ، فإنه يحدث بعد سن ٦٥.

العرق:

قد يكون الرجال البيض والسود أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا ، في حين أنه أقل شيوعًا لدى الرجال من أصل إسباني وآسيوي.

في حين أن العوامل التالية تلعب دورًا أقل وضوحًا ، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، فإنها قد تشكل أيضًا خطرًا للإصابة بسرطان البروستاتا :

النظام الغذائي:

قد يؤدي استهلاك الكثير من منتجات الألبان أو الكثير من الكالسيوم إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

السمنة:

زيادة الوزن والسمنة المفرطة قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وقد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بشكل أكثر عدوانية وأسرع نمو والوفاة.

التدخين:

قد يؤدي التدخين إلى زيادة طفيفة في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

التعرض للمواد الكيميائية:

قد يؤدي التعرض المنتظم للمواد الكيميائية ، على سبيل المثال في رجال الإطفاء أو التعرض للعامل البرتقالي ، وهي مادة كيميائية شاع استخدامها خلال حرب فيتنام ، إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

التهاب غدة البروستاتا :

في حين أن هذا الارتباط لم يثبت بعد ، فإن التهاب البروستاتا قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً (STIs):

السيلان والكلاميديا ​​والأمراض المنقولة جنسياً الأخرى قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

قطع القناة الدافقة:

في حين أن قطع القناة الدافقة هي عملية جراحية بسيطة تُستخدم كخيار لتحديد النسل في بعض الحالات التي تجعل الرجال يعانون من العقم ، إلا أنها قد تزيد إلى حد ما من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

الأسباب الجذرية لسرطان البروستاتا:

قد يتطور سرطان البروستاتا لعدة أسباب. فيما يلي الأسباب الجذرية الرئيسية لسرطان البروستاتا:

التهاب مزمن:

الالتهاب المزمن هو أحد الأسباب الجذرية الرئيسية لمعظم الأمراض ، بما في ذلك معظم أنواع السرطان.

أوضحت مراجعة نشرت عام ٢٠١٤ في مجلة Histopathology أن حوالي ٢٠ ٪ من السرطانات مرتبطة بحالات التهابية مزمنة أو بأمراض .

ووجدوا أن التهاب البروستاتا قد يسهمان في تطور سرطان البروستاتا.

قد تساهم أيضًا زيادة مسارات الالتهاب والسيتوكينات الالتهابية ومشاكل الجهاز المناعي المزمن في تطور سرطان البروستاتا.

غالبًا ما يحدث الالتهاب المزمن بسبب اتباع نظام غذائي فقير التهابي غني بالأطعمة المصنعة وقليل العناصر الغذائية ، لذلك ليس من المستغرب أن يستنتج الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة قد يقلل الالتهاب المزمن ويقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

مقاومة الأنسولين :

تعني مقاومة الأنسولين أن جسمك لا يستطيع الاستجابة للأنسولين بشكل مثالي وان جسمك أصبح غير قادر على تكسير كل الجلوكوز الغذائي للحصول على الطاقة بشكل فعال.

لا يمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين إلى الإصابة بمقدمات السكري ومرض السكري فحسب ، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الإصابة بسرطان البروستاتا.

وجدت مراجعة عام ٢٠٠٢ المنشورة في مراجعات السمنة أن فرط أنسولين الدم ومقاومة الأنسولين يثبطان البروتينات المرتبطة بعامل النمو الشبيه بالأنسولين 1 و 2

(IGFBP-1 ، IGFBP-2)

والجلوبيولين المرتبط

بالهرمونات الجنسية (SHBG) مع زيادة النمو في إنتاج العامل الشبيه الانسولين 1

1 (IGF-1)

والذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وغيره من السرطانات المرتبطة بالهرمونات .

وفقًا لدراسة أجريت عام ٢٠٠٣ ونشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان ،

كان المشاركون الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا ، بينما كان الأشخاص الذين لديهم حساسية أعلى للأنسولين أقل عرضة للإصابة بالمرض .

وافقت مراجعة ٢٠١٨ المنشورة في Obesity Reviews أيضًا على هذه النتائج من خلال اكتشاف أن فرط أنسولين الدم ومقاومة الأنسولين والسمنة وأمراض التمثيل الغذائي قد تساهم أيضًا في تطور سرطان البروستاتا والتوصية بأن التغذية والتمارين الرياضية قد يلعبان دورًا في الوقاية من الاصابه بسرطان البروستاتا .

الضغط العالي ونمط الحياة فير المستقر وضعف النوم :

يساهم الإجهاد المرتفع ، الذي يؤدي إلى نمط حياة خامل ، وقلة النوم ، في تدهور الصحة ، وزيادة الالتهاب ، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض.

وجدت دراسة أجريت عام ٢٠١٧ على ١٩٣٣ رجلاً نُشرت في Frontiers in Oncology أن ضغوط العمل قد تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال الذين تقل أعمارهم عن ٦٥ عامًا .

وفقًا لدراسة أجريت عام ٢٠١٤ ونشرت في مجله السرطان الوبائي ،

فإن الوظائف التي تنطوي على الكثير من الجلوس قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة ٢٧ : ٣٠ ٪ .

وجدت دراسة نشرت عام ٢٠١٣ في Cancer Epidemiology Biomarkers Preview

أن الأرق واضطرابات النوم الأخرى قد تساهم في تطور سرطان البروستاتا لدى الرجال الأكبر سنًا .

نقص فيتامين D :

فيتامين د هو أحد أهم الفيتامينات الضرورية للمناعة والعظام والعضلات والدماغ والهرمونات وغيرها من مجالات الصحة. ويعتبر نقص فيتامين (د) شائعًا بشكل كبير لدى معظم البشر ، كما أنه مرتبط بمعظم الأعراض المزمنة والمشكلات الصحية ، بما في ذلك سرطان البروستاتا.

وفقًا لدراسة أجريت عام ٢٠٠٩ ونشرت في BJU International ،

فإن نقص فيتامين (د) شائع جدًا بين مرضى سرطان البروستاتا .

كان حوالي ١٨ ٪ من المشاركين المصابين بسرطان البروستاتا يعانون من نقص في فيتامين (د) بينما كان لدى ٥٠ ٪ مستويات غير كافية ، وأقل من الثلث فقط عند ٣٢ ٪ لديهم مستويات كافية من فيتامين (د)

وجدت دراسة ٢٠١٨ المنشورة في Endocrine Connections أن مستويات فيتامين (د) العاليه ارتبطت بانخفاض معدلات الوفيات في سرطان البروستاتا .

نقص الزنك وارتفاع النحاس :

الزنك والنحاس من المعادن المهمة التي قد تؤثر على سرطان البروستاتا.

وفقًا لدراسة أجريت عام ٢٠٢٠ نُشرت في Frontiers in Oncology ،

فإن نقص الزنك قد يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الذكور الذين تزيد أعمارهم عن ٥٠ عامًا .

من ناحية أخرى ، وجدت مراجعة نشرت عام ٢٠٠٥ في Frontiers in Bioscience

أن زيادة مستويات النحاس قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك سرطان البروستاتا والثدي والدماغ .

نقص السيلينيوم :

السيلينيوم معدن مهم يساعد على حماية صحة المناعة ، ووظيفة التمثيل الغذائي ، وصحة القلب ، وصحة الدماغ ، وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات. السيلينيوم هو جزء أساسي من إنتاج الجلوتاثيون ومسارات مضادات الأكسدة التي تحمي الحمض النووي الخلوي.

وجدت مراجعة منهجية وتحليل تلوي عام ٢٠١٨

أن السيلينيوم قد يلعب دورًا وقائيًا في صحة البروستاتا وأن نقص السيلينيوم قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا .

تراكم السموم في الجسم :

يعد التعرض للمواد السامة مشكلة بالنسبة لصحتك العامة. عندما يتعلق الأمر بسرطان البروستاتا ، فإن المعادن الثقيلة تشكل أكبر مشكلة. قد يزيد الحمل السام الثقيل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

وفقًا لدراسة أجريت عام ٢٠٠٨ في مجلة Cancer ،

فإن التعرض للعامل البرتقالي أثناء حرب فيتنام قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى قدامى المحاربين .

وجدت دراسة نشرت عام ٢٠١٤ في Biological Trace Elements Research

أن زيادة مستويات الكادميوم لدى المدخنين قد تساهم في الإصابة بسرطان البروستاتا . وجدت دراسة نشرت عام ٢٠٠٨ في مجلة Environmental Health Perspectives

أن التعرض للزرنيخ غير العضوي قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا .

وفقًا لتحليل المعادن المتعددة لعام ٢٠١٩ المنشور التعرض البيئي ، قد تشير مستويات مصل المعادن الثقيلة إلى خطر الإصابة بسرطان البروستاتا . وجدت دراسة نشرت عام ٢٠٠٢ في Biomedical Environmental Sciences

أن التعرض البيئي للرصاص وحمض الثيوباربيتوريك قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا .

وفقًا لدراسة أجريت عام ٢٠١٢ ونشرت في المجلة الدولية لعلم الأمراض التجريبي ،

فإن التعرض الفموي للزئبق في الفئران قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا . وجدت دراسة أجريت عام ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ نُشرت في أبحاث البيئة أن التعرض للفثالات يمكن أن يساهم في خطر الإصابة بسرطان البروستاتا .

التشخيص والعلاجات التقليدية لسرطان البروستاتا:

قبل أن ندخل في تشخيص سرطان البروستاتا وخيارات العلاج التقليدية ، لنتحدث عن أعراض سرطان البروستاتا أولاً.

علامات وأعراض سرطان البروستاتا

لا تظهر أي أعراض لسرطان البروستات دائمًا ، خاصةً في وقت مبكر ، مما يجعل الفحص المنتظم أمرًا مهمًا للغاية. ومع ذلك ، هناك بعض العلامات والأعراض التي يجب أن تكون على دراية بها وزيارة أخصائي الرعاية الصحية فورا إذا كنت تعاني منها.

قد تشمل العلامات والأعراض المحتملة لسرطان البروستاتا :

مشاكل التبول ، مثل ضعف أو بطء مجرى البول ، كثرة التبول ، أو كثرة التبول في الليل.

دم في البول.

دم في السائل المنوي.

ضعف الانتصاب (الضعف الجنسي).

ألم في الوركين أو اسفل العمود الفقري أو الظهر أو الضلوع.

خدر أو ضعف في القدمين أو الساق.

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

تشخيص سرطان البروستاتا

يعد فحص سرطان البروستاتا أمرًا مهمًا للتشخيص المبكر. في معظم الحالات ، يتم تشخيص سرطان البروستاتا عن طريق اختبار دم خاص بمستضد البروستاتا (PSA) أو فحص المستقيم الرقمي (DRE) ، ومع ذلك ، فإن الخزعة ضرورية للحصول على التشخيص النهائي .

في البداية ، سيقوم طبيبك باستعراض تاريخك الطبي وتاريخ عائلتك وعوامل الخطر والأعراض وإجراء فحص بدني. أثناء فحص المستقيم ، سيُدخل طبيبك إصبعًا مرتديًا قفازًا ومزلقًا في المستقيم ليشعر بأي مناطق صلبة أو نتوءات أو تشوهات .

بعد ذلك ، سيطلب فحص دم PSA للبحث عن التشوهات. عادةً ما يتم استخدام اختبار الدم المستضد البروستاتي النوعي إذا لم يكن لديك أي أعراض كطريقة فحص مبكر. ومع ذلك ، هناك اختلافات في النتائج الطبيعية. يطلب بعض الأطباء إجراء مزيد من الاختبارات فقط عند نتيجه 4 نانوجرام / مل من PSA في الدم أو أعلى ،

بينما يوصي البعض الآخر بـ ٢.٥ أو 3 نانوجرام / مل.

حوالي ١ من كل ٤ رجال مصابين بـ PSA بين ٤ و ١٠ مصابون بسرطان البروستاتا ، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد نرى سرطان البروستاتا حتى أقل من ٤ نانوجرام / مل.

يشير وجود PSA فوق ١٠ نانوجرام / مل إلى وجود فرصة بنسبة ٥٠ ٪ للإصابة بسرطان البروستاتا .

إذا كانت مستويات المستضد البروستاتي النوعي لديك غير طبيعية ، فسيتم طلب المزيد من اختبارات الفحص. قد تشمل اختبارات PSA

اختبار PSA الخالي من النسبة المئوية ، اختبار PSA المركب ، مؤشر صحة البروستات (PHI) ، اختبار 4K ، كثافة PSA ، نطاقات PSA محددة.

إذا كانت النتائج غير طبيعية ، فقد يكرر طبيبك اختبار PSA ، وقد يطلب خزعة PSA وقد يطلب اختبارات فحص أخرى متعلقة بالسرطان.

يأخذ إجراء الخزعة عينة صغيرة من البروستاتا بواسطة طبيب المسالك البولية للتحقق من السرطان. أثناء الخزعة ، قد يقوم طبيبك بإجراء الموجات فوق الصوتية عبر المستقيم (TRUS) أو التصوير بالرنين المغناطيسي ، أو دمج الإجراءين للنظر في صحة البروستاتا. في حين أن هذه الخزعة تبدو مخيفة ، إلا أنها لا تؤدي إلى أكثر من مجرد إزعاج خفيف .