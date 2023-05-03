أمن القاهرة يكشف العديد من جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من كشف العديد من جرائم السرقة وضبط مرتكبيها ، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

ونجح رجال وحدة مباحث قسم شرطة التبين في القبض علي أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" حال شروعه فى سرقة بطارية سيارة بأسلوب "الضغط على الكابوت".

وإعترف بمزاولته نشاطا إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة وأنه وراء إرتكاب واقعتى سرقة أخرتين.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"وبحوزته عدد 2 مفك.

وبمواجهته إعترف بمزاولة نشاطه الإجرامى مستخدماً السيارة والأدوات المضبوطة بحوزته وأنه وراء إرتكاب واقعتين بذات الأسلوب.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "له معلومات جنائية" وبحوزته وحدة جهاز تكييف خارجية بالكابلات والوصلات الخاصة بها "مجهولة المصدر".

وبمناقشته عن مصدرها إعترف بسرقتها من مبنى كائن بدائرة القسم بأسلوب "التسلق"، وبإستدعاء المسئول عن المبنى تعرف على وحدة التكييف وإتهمه بالسرقة.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة كفر الشيخ لقيامهما بسرقة سيارة خاصة بأحد الأشخاص حال ركنها بدائرة القسم وبحوزتهما (مركبة "توك توك، بدون لوحات معدنية"- السيارة المُبلغ بسرقتها- كمية من مخدر الحشيش).

وإعترفا بإرتكاب واقعة سرقة السيارة بأسلوب "كسر هواية الباب الخلفى"وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .