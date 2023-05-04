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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب التسلق.. حبس لص المساكن بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب التسلق بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "له معلومات جنائية" وبحوزته وحدة جهاز تكييف خارجية بالكابلات والوصلات الخاصة بها  "مجهولة المصدر"، بدائرة قسم شرطة الخليفة، وتمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "له معلومات جنائية" وبحوزته وحدة جهاز تكييف خارجية بالكابلات والوصلات الخاصة بها  "مجهولة المصدر".

وبمناقشته عن مصدرها إعترف بسرقتها من مبنى كائن بدائرة القسم بأسلوب "التسلق"، وبإستدعاء المسئول عن المبنى تعرف على وحدة التكييف وإتهمه بالسرقة.

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