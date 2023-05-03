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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تكشف عن طرق التواصل مع المواطنين وتلقي شكاواهم

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

خصصت وزارة التنمية المحلية أرقام الموبايل التالية( 01103111761 - 01103111762)  لغرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقي البلاغات الخاصة من المواطنين فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والتجاوزات في بعض  الملفات الخدمية التي تهم المواطنين على أرض المحافظات .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وذلك عن طريق العديد من وسائل التواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلي أنه تقرر عمل الخط الساخن لمبادرة " صوتك مسموع " التابعة للوزارة علي رقم 15330 للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين اعتباراً من اليوم الأربعاء  للعمل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2:30  ظهراً خلال الشهر الحالى وذلك لأسباب فنية .

وفى سياق ذي صلة أكدت مبادرة وزارة التنمية المحلية صوتك مسموع على استقبال الشكاوى من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] ،  ورقم الفاكس 33374892 الذي تمت اضافته مؤخرا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكاواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .

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