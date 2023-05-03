خوفا من تسريبها.. أوكرانيا تفرض سرية تامة على خطة هجومها المضاد

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن مسئولين أوروبيين قولهم، إن السلطات الأوكرانية لم تكشف عن تفاصيل الهجوم المضاد المرتقب للحلفاء الغربيين خوفًا من تسريب معلومات سرية.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولين على اتصال بقيادة القوات الأوكرانية قالوا إن كييف فرضت السرية على هجومها المضاد خاصة بعد التسريب الأخير لوثائق البنتاجون.

وجاء في التقرير، أن "كييف لم تشارك المعلومات حول الهجوم المضاد، بما في ذلك متى وأين وعدد القوات المخطط لها لدخول مواقع قتالية".

كما نقلت "بوليتيكو" عن نائب أوكراني لم يذكر اسمه قوله، إن قلة من الناس فقط في كييف يعرفون تفاصيل الهجوم، مؤكدا أن الهجوم العام سيبدأ في الربيع أو الصيف.