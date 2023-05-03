تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 إبريل 2022، تحت شعار "الطريق نحو الجمهورية الجديدة.. مساحات مشتركة".



وانطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء والإعلاميين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



وثمن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انطلاق جلسات الحوار الوطني وبدء الجلسة الافتتاحية، مؤكدين أن قيمة الحوار الوطني تتمثل في مخرجاته، وأهميته ومجابهة التحديات، وأشاروا إلى أن الحوار الوطني سيكون شامل وفعال يتسع لجميع وجهات النظر دون وجود أي خطوط حمراء خلال المناقشات، حيث يضم كل مكونات المجتمع، وجميع القوى السياسية والحزبية والمجتمعية والمجتمع المدني وكافة الفئات التي حرصت على المشاركة.



وأكدوا أن الحوار الوطني يستهدف الخروج بتوصيات ومخرجات لمواجهة التحديات والأزمات وكافة القضايا، للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة.