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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

"أرض الفيروز" ثقافة حاجر العديسات بالأقصر تحتفى بعيد تحرير سيناء

صدى البلد

عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان"أرض الفيروز " بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء تناول خلالها سيد صدقى فهمى أهمية سيناء الاستراتيجية والتاريخية وكنوز سيناء وأهميتها الاقتصادية وتحرير سيناء والاحتفال به، بجانب ذلك عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان"المرأة فى الإسلام" تحدث الطيب على خضر عن تكريم الإسلام للمرأة ودور المرأة فى الإسلام.

 

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الفعاليات المقدمة جاءت ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، وتضمنت أيضا أمسية شعرية بالمركز الحضرى للشاعر محمود جمال وألقى قصائد "هيا بنا يا سادتي ورجائى، على قدر الهواء، ولد الهدى والكائنات ضيائو"، كما أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري قصيدة بعنوان" النهارة"، الشاعر محمود مرعي قصيدة بعنوان "يا ليل"، الشاعر يحيى بحر قصيدة بعنوان" قلبك بذكرك سيدي يرتجي"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة أعياد الربيع تنفيذ نرمين سمير، وورشة أشغال يدوية بعنوان"كيفية عمل بروش للأطفال" تنفيذ منار أيمن فكري مدرب حرف يدوية، وورشة أشغال يدوية بعنوان "كيفية عمل عقدة البداية فى الكورشية" نفذتها أمل يوسف مدرب كروشية.

ووفقا لبرنامج الفعاليات أقام قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "اليوم العالمى للملكية الفكرية" أوضح العادلى حسان محمد أن اليوم العالمي للملكية الفكرية هو٢٦ أبريل من كل عام  ومفهوم الملكية الفكرية وأهميتها، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد دينى أداء على سيد محمد قصيدة"الله ياموجود"، وورشة حكي بعنوان "التعاون" أوضحت سلوى جودة مفهوم التعاون ومظاهر التعاون بين الناس وفوائده، وكذلك قدمت مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان "فوائد القراءة" تحدث مصطفى عبده عن استراتيجيات القراءة الناجحة وتحديد أهداف القراءة وتعلم مفردات جديدة واختيار البيئة المناسبة للقراءة، كما أقام قصر ثقافة الطود ورشة حكي عن "فضل صيام الست من شوال ومبطلات الصوم" ألقتها عطيات جيلانى، بجانب ذلك نفذت مكتبة المحاميد بحري ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبوالفضل محمد.

الأقصر أرض الفيروز الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطو هيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة حسن فتحى تكريم الإسلام للمرأة

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