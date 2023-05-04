ننشر الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس نقل ركاب بمقطورة تريلا بالوادي الجديد

لقي 14 شخصا مصرعهم، فيما أصيب 25 آخرون في تصادم شاحنة نقل بمقطورة في حافلة نقل ركاب، اليوم الخميس، بطريق أسيوط – الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب وشاحنة نقل بطريق " الخارجة – أسيوط".

تبين تصادم حافلة نقل ركاب بشاحنة نقل بمقطورة بالقرب من بوابة قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة بالطريق الواصل مع مدينة أسيوط وتسبب الحادث في وفاة 14 وإصابة 25 وجاري تحديد بيانتهم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وسنوافيكم بببيانات المتوفين والمصابي

الصور الاولي لحادث الوادي (1)

الصور الاولي لحادث الوادي (2)

الصور الاولي لحادث الوادي (3)

الصور الاولي لحادث الوادي (4)

الصور الاولي لحادث الوادي (5)

الصور الاولي لحادث الوادي (6)

الصور الاولي لحادث الوادي (7)

الصور الاولي لحادث الوادي (8)

الصور الاولي لحادث الوادي (9)

الصور الاولي لحادث الوادي (10)