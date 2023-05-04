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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. الشرطة تقبض على منفذ إطلاق النار في أتلانتا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الخميس، إلقاء القبض على مشتبه به في حادث إطلاق نار بمركز طبي في أتلانتا والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

وقالت الشرطة الأمريكية، في بيان نقلته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه به بعد ساعات طويلة من المطاردة عقب الهجوم، مشيرةً إلى أن المشتبه به يدعى ديون باترسون.

Deion Patterson, 24, suspected of carrying out a shooting in Midtown Atlanta, is seen in this photo released by Atlanta Police.

وشرع باترسون في وقت سابق في إطلاق النار داخل غرفة انتظار بأحد المراكز الطبية في أتلانتا، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 4 أشخاص آخرين، ثم دلف إلى سيارة وهرب مسرعًا.

ونشرت إدارة شرطة أتلانتا صورًا يظهر فيها مطلق النار المشتبه به وهو يرتدي "هودي" (قميص له قلنسوة رأس)، قائلة إنه يعتقد أنه مطلق النار النشط بناءً على التحقيق الأولي.

The Atlanta Police Department tweeted that the "suspect (is) still at large."

وشوهدت عدة سيارات إطفاء وعربة شرطة مصفحة وعناصر من مكتب شرطة مقاطعة فولتون في مكان الحادث.

 

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