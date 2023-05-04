أمريكا .. الشرطة تقبض على منفذ إطلاق النار في أتلانتا

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الخميس، إلقاء القبض على مشتبه به في حادث إطلاق نار بمركز طبي في أتلانتا والذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين.

وقالت الشرطة الأمريكية، في بيان نقلته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على مشتبه به بعد ساعات طويلة من المطاردة عقب الهجوم، مشيرةً إلى أن المشتبه به يدعى ديون باترسون.

وشرع باترسون في وقت سابق في إطلاق النار داخل غرفة انتظار بأحد المراكز الطبية في أتلانتا، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 4 أشخاص آخرين، ثم دلف إلى سيارة وهرب مسرعًا.

ونشرت إدارة شرطة أتلانتا صورًا يظهر فيها مطلق النار المشتبه به وهو يرتدي "هودي" (قميص له قلنسوة رأس)، قائلة إنه يعتقد أنه مطلق النار النشط بناءً على التحقيق الأولي.

وشوهدت عدة سيارات إطفاء وعربة شرطة مصفحة وعناصر من مكتب شرطة مقاطعة فولتون في مكان الحادث.