ننشر أسماء 14 متوفى و27 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس بشاحنة بالوادى الجديد

أسفر حادث تصادم أتوبيس الوادى الجديد مع شاحنة نقل ثقيل على طريق "الخارجة - أسيوط" بالقرب من نقطة الكيلو 60 عن مصرع 14 شخصًا، وهم:

١- رقيه محمود توفيق ٧ سنوات

٢- نورين محمود توفيق ٤ سنوات

٣- ريهام محمد أحمد ٣٥ سنة

٤-صابر زكي محمد ٥٠ سنة

٥- محمد أبو بكر سيد محمد ٤٠ سنة

٦- محمد سيد خميس ١٧ سنة

٧- أحمد حنفي محمد ٣٠ سنة

٨ - إبراهيم عبد الدايم محمد ٣٠ سنة

٩ -حسن إسماعيل محمد ٣٠ سنة

١٠ - محمود كمال حسن ٣٠ سنة

١١-محمود قوشتي عبد الدايم ٥٢ سنة

١٢- مجهول الهوية

١٣- مجهول الهوية

١٤- مجهول الهوية

وكانت بيانات المصابين بإجمالى 27 مصابًا جرى نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي، كالتالي:

١- هدى فتحى محمود ٤٥ سنة

٢-محمد رفعت كمال ٢٣ سنة

٣-سالم محمد راشد ٥٩ سنة

٤- محمد أحمد عبد القادر ٢٣ سنة

٥-أحمد ربيع الشيخ ٤٠ سنة

٦-محمد إسماعيل محمد إسماعيل ٤٣ سنة طبيب بيطري

٧- محمد زكريا أحمد معاذ ٣٧ سنة

8- مليكة مصطفى حسين ٨ شهور

٩- ندى خالد على ٢٤ سنة

١٠- مصطفى حسين أحمد ٢٨ سنة

١١- ماجد طلعت محمد ٤٢ سنة

١٢- طارق عبد المنعم محمد ٥٦ سنة

١٣ -ياسر عبدالوهاب محمود ٤٠ سنة

١٤- داليا صابر ذكى ١٨ سنة

١٥- صلاح فرج صلاح ٢٠ سنة

١٦-أحمد محمد أحمد ٣٦ سنة

١٧- علاء سيد نصار ٤٤ سنة

١٨- صابر عبد الرحمن محمد ٣٥ سنة

١٩- معتصم صابر عبد الرحمن ٨ سنوات

٢٠-مرفت أمين سعيد ٤٥ سنة

٢١-حمدى حافظ البدرانى ٥٥ سنة

٢٢-ممدوح خضر سيد ٢١ سنة

٢٣- عبد الرحمن حسين جاب الله ٣٣ سنة

٢٤- محمد حسين جاب الله ٣١ سنة

٢٥- مالك صابر عبد الرحمن ٦ سنوات

٢٦- مجهول الهوية والبيانات

٢٧-مجهول الهوية والبيانات