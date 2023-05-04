ننشر أسماء 14 متوفى و27 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس بشاحنة بالوادى الجديد

أسفر حادث تصادم أتوبيس الوادى الجديد مع شاحنة نقل ثقيل على طريق "الخارجة - أسيوط" بالقرب من نقطة الكيلو 60 عن مصرع 14 شخصًا، وهم:
١- رقيه محمود توفيق ٧ سنوات
٢- نورين محمود توفيق ٤ سنوات
٣- ريهام محمد أحمد ٣٥ سنة
٤-صابر زكي محمد ٥٠ سنة
٥- محمد أبو بكر سيد محمد ٤٠ سنة
٦- محمد سيد خميس ١٧ سنة
٧- أحمد حنفي محمد ٣٠ سنة
٨ - إبراهيم عبد الدايم محمد ٣٠ سنة
٩ -حسن إسماعيل محمد ٣٠ سنة
١٠ - محمود كمال حسن ٣٠ سنة
١١-محمود قوشتي عبد الدايم ٥٢ سنة
١٢- مجهول الهوية
١٣- مجهول الهوية
١٤- مجهول الهوية
وكانت بيانات المصابين بإجمالى 27 مصابًا جرى نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي، كالتالي:
١- هدى فتحى محمود ٤٥ سنة
٢-محمد رفعت كمال ٢٣ سنة
٣-سالم محمد راشد ٥٩ سنة
٤- محمد أحمد عبد القادر ٢٣ سنة
٥-أحمد ربيع الشيخ ٤٠ سنة
٦-محمد إسماعيل محمد إسماعيل ٤٣ سنة طبيب بيطري
٧- محمد زكريا أحمد معاذ ٣٧ سنة
8- مليكة مصطفى حسين ٨ شهور
٩- ندى خالد على ٢٤ سنة
١٠- مصطفى حسين أحمد ٢٨ سنة
١١- ماجد طلعت محمد ٤٢ سنة
١٢- طارق عبد المنعم محمد ٥٦ سنة
١٣ -ياسر عبدالوهاب محمود ٤٠ سنة
١٤- داليا صابر ذكى ١٨ سنة
١٥- صلاح فرج صلاح ٢٠ سنة
١٦-أحمد محمد أحمد ٣٦ سنة
١٧- علاء سيد نصار ٤٤ سنة
١٨- صابر عبد الرحمن محمد ٣٥ سنة
١٩- معتصم صابر عبد الرحمن ٨ سنوات
٢٠-مرفت أمين سعيد ٤٥ سنة
٢١-حمدى حافظ البدرانى ٥٥ سنة
٢٢-ممدوح خضر سيد ٢١ سنة
٢٣- عبد الرحمن حسين جاب الله ٣٣ سنة
٢٤- محمد حسين جاب الله ٣١ سنة
٢٥- مالك صابر عبد الرحمن ٦ سنوات
٢٦- مجهول الهوية والبيانات
٢٧-مجهول الهوية والبيانات