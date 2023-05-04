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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء 14 متوفى و27 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس بشاحنة بالوادى الجديد

حادث الوادي
حادث الوادي

أسفر حادث تصادم أتوبيس الوادى الجديد مع شاحنة نقل ثقيل  على طريق "الخارجة - أسيوط" بالقرب من نقطة الكيلو 60 عن مصرع 14 شخصًا، وهم: 

١- رقيه محمود توفيق ٧ سنوات

٢- نورين محمود توفيق ٤ سنوات

٣- ريهام محمد أحمد ٣٥ سنة

٤-صابر زكي محمد ٥٠ سنة

٥- محمد أبو بكر سيد محمد ٤٠ سنة

٦- محمد سيد خميس ١٧ سنة

٧- أحمد حنفي محمد ٣٠ سنة

٨ - إبراهيم عبد الدايم محمد ٣٠ سنة

٩ -حسن إسماعيل محمد ٣٠ سنة

١٠ - محمود كمال حسن ٣٠ سنة

 ١١-محمود قوشتي عبد الدايم ٥٢ سنة

١٢- مجهول الهوية

١٣- مجهول الهوية

١٤- مجهول الهوية     

 

وكانت بيانات المصابين بإجمالى 27 مصابًا جرى نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي، كالتالي: 

١- هدى فتحى محمود ٤٥ سنة     

٢-محمد رفعت كمال ٢٣ سنة 

٣-سالم محمد راشد ٥٩ سنة

٤- محمد أحمد عبد القادر ٢٣ سنة

٥-أحمد ربيع الشيخ ٤٠ سنة

٦-محمد إسماعيل محمد إسماعيل ٤٣ سنة طبيب بيطري 

٧- محمد زكريا أحمد معاذ ٣٧ سنة   

8- مليكة مصطفى حسين ٨ شهور

٩- ندى خالد على ٢٤ سنة 

١٠- مصطفى حسين أحمد ٢٨ سنة 

١١- ماجد طلعت محمد ٤٢ سنة   

١٢- طارق عبد المنعم محمد ٥٦ سنة 

١٣ -ياسر عبدالوهاب محمود ٤٠ سنة

١٤- داليا صابر ذكى ١٨ سنة 

١٥- صلاح فرج صلاح ٢٠ سنة   

١٦-أحمد محمد أحمد ٣٦ سنة

١٧- علاء سيد نصار ٤٤ سنة

١٨- صابر عبد الرحمن محمد ٣٥ سنة

١٩- معتصم صابر عبد الرحمن ٨ سنوات

٢٠-مرفت أمين سعيد ٤٥ سنة

٢١-حمدى حافظ البدرانى ٥٥ سنة   

٢٢-ممدوح خضر سيد ٢١ سنة     

٢٣- عبد الرحمن حسين جاب الله ٣٣ سنة

٢٤- محمد حسين جاب الله ٣١ سنة     

٢٥- مالك صابر عبد الرحمن ٦ سنوات

 ٢٦- مجهول الهوية والبيانات

 ٢٧-مجهول الهوية والبيانات

محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الخارجة بعد حادث الأتوبيس

 

 

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ننشر أسماء 14 متوفى و27 مصابا فى حادث تصادم أتوبيس بشاحنة بالوادى الجديد

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