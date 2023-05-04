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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد الحديدي: قائمة الأهلي أصبحت الأفضل بسبب كولر.. و«السوبر» الأمل الأخير لبيراميدز

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن قائمة فريق بيراميدز التي تم الاعلان عنها منذ بداية الموسم الحالي، شهدت وفرة عددية في معظم المراكز، الأمر الذي جعل الجميع يؤكد أنهم يمتلكون أعمق اسكواد في ظل امتلاك الفريق لعناصر مميزة.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي أيضًا يضم لاعبين مميزين وهم في أعلى فورمة فنية بعد لمسة مارسيل كولر، ولذلك أصبح الفريق يمتلك أقوى وأعمق أسكواد في مصر".

وأضاف: "بيرسي تاو كان يدافع بشكل قوي مع الأهلي أمام الرجاء في المغرب، الأمر الذي يؤكد تطور لياقته البدنية بشكل ملحوظ، ونفذ تعليمات كولر الواضحة بمساندة محمد هاني في الجبهة اليمنى".

وتابع: "الفرق التي تأتي من بعيد تكون مرشحة للفوز بالالقاب واتذكر ما فعله صن داونز 2016 عندما تم اقصائه ثم عاد للمنافسة وفاز بها في النهاية".

وزاد: "بيراميدز خسر الكأس وخرج من الكونفدرالية ويواجه ضغوط كثيرة، وليس لديهم أمل سوى الفوز على الأهلي وتحقيق لقب كأس السوبر، التي تحظى باهتمام كبير وتغطية اعلامية كبيرة، وإذا خسر فلن يتم توجيه اللوم لهم".

وواصل تصريحاته: "من حق كل نادٍ اتخاذ القرار المناسب من وجهة نظره، وكل طرف يتحمل تبعات القرار، والزمالك من حقه الانسحاب، ولكن كان عليه الاعتراض على قرارات لجنة الاستئناف، مع خوض المباراة خصوصا في ظل الاحتفالية الكبرى التي ينظمها مجلس أبوظبي".

واختتم: "قرار لجنة الاستئناف كان الأصح من وجهة نظر اللجنة، وتعليق حازم إمام نابع من الضغوط الجماهيرية، واعتقد أنه تصريح عاطفي".

ارسيل كولر الأهلي أمام الرجاء الأهلى الكونفدرالية الناقد الرياضي

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