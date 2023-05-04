ياسين غلاب يشيد بـ الحوار الوطني: يضم جميع تيارات وفئات المجتمع

قال ياسين غلاب، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، إن مصر حققت الكثير من التنمية فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أن الحوار الوطني ضم العديد من الفئات وكافة التيارات.

وأضاف ياسين غلاب، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الحوار الوطني جاء لعرض آراء العديد من الفئات ، موضحا أنه كلما ضم العصف الزهني أطرافا وأراء أكثر كلما يكون ذو فاعلية أكثر.

وتابع ياسين غلاب، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، أن الأفكار هي سبب النجاح، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لم تنجح إلا عندما أستقبلت أفكار من كل دول العالم.