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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللواء سيد الجابري: مصر هي الشريك الأساسي والدائم والمستمر للقضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، إن مصر هي الشريك الأساسي والدائم والمستمر للقضية الفلسطينية.

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وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن مصر دولة ذات سيادة وتعرف مقدراتها تمامًا ولا تتخلى عن التزاماتها القومية أو التزاماتها المحلية.


وأكد أن مصر منذ اليوم الأول للحرب في غزة تدرك جيدًا أنها الشريك الأساسي، وأنها كتف في كتف مع القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا تجلى من أول مؤتمر القاهرة للسلام وقالت مصر لا تهجير للفلسطينيين، وأن القضية الفلسطينية يجب أن تُحل بحل الدولتين.

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