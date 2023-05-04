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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دفاعات أوكرانيا تدمر 18 طائرة مسيّرة في الهجوم الروسي على كييف

صدى البلد

أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية، أنها أسقطت 18 من أصل 24 طائرة انتحارية مسيرة أطلقتها روسيا، في هجوم جديد على العاصمة كييف، فجر اليوم الخميس.

 

ونقلت "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز" أن إدارة مدينة كييف أعلنت في بيان، أنه تم تدمير كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية للمرة الثالثة في أربعة أيام. وذكرت الإدارة أن "الروس هاجموا كييف باستخدام ذخائر وصواريخ من طراز شاهد يُرجح أنها من النوع الباليستي".

ودمرت الدفاعات الجوية 12 من أصل 15 طائرة انتحارية مسيرة من طراز شاهد أُطلقت على مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود، بينما أصابت ثلاث منها حرمًا جامعيًا. وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية إنه لم تقع إصابات.

 

 

الدفاعات الجوية الأوكرانية روسيا العاصمة كييف كييف

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