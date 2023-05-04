بنسبة 10%|محافظ جنوب سيناء يعتمد تعريفة الركوب الجديدة للنقل الجماعي والسرفيس الداخلي

قرّر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي بنسبة نحو ١٠%، تجبر لأقرب 50 قرشًا، لخطوط الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء .

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين تحريك أسعار لتر السولار بدءا من الساعة 2 صباح اليوم الخميس من 7,25 جنيه إلى 8,25 جنيه.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر ومحاولة استغلال المواطنين..مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ جنوب سيناء المواطنين ، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0693771618 لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة جنوب سيناء والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

وجاءت قائمة تعريفة الأجرة لخطوط سير سيارات الأجرة الداخلية والخارجية، كما هو موضح بالجداول التي اعلنتها الصفحة الرسميه لمحافظ جنوب سيناء والبوابة الالكترونية.

صور من التعريفة

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