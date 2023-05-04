بقعة شمسية غريبة تخالف قانون هيل.. ما تأثيرها على الأرض؟

أظهرت قياسات الاقمار الصناعية المخصصة لمراقبة الشمس بأن البقعة الشمسية الجديدة AR3296 تخالف "قانون هيل"، وذلك لأن مجالها المغناطيسي معكوس مقارنة بالبقع الشمسية القريبة الأخرى في النصف الشمالي لقرص الشمس.

ووفقا للجمعية الفلية بجدة، فإنه بحسب قانون هيل يجب أن تكون البقع الشمسية في الدورة الشمسية 25 في نصف الشمالي للشمس وان تكون قطبيتها - / + (سلبي على اليسار) ، (إيجابي على اليمين) ومع ذلك فإن البقعة AR3296 عكس ذلك.

تشير الدراسات إلى أن حوالي 3٪ من البقع الشمسية تنتهك قانون هيل، ففي معظم النواحي تكون البقع الشمسية ذات القطبية المعكوسة طبيعية تمامًا لها نفس العمر والحجم مثل البقع الشمسية العادية لكنهما مختلفان بطريقة واحدة مهمة.

ووفقًا لمسح اجري عام 1982 في مرصد بيغ بير الشمسي فإن البقع الشمسية ذات القطبية المعكوسة هي أكثر عرضة بمرتين لتطوير مجالات مغناطيسية معقدة حيث يختلط + و - معًا، لذلك من المرجح أن تطلق توهجات هذه البقع الشمسية ذات القطبية المعكوسة .