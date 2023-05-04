أي متلاعب سيحاسب.. وكيل موازنة البرلمان يكشف أسباب زيادة أسعار السولار

أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أسعار المنتجات البترولية في مصر مرتبطة بالأسعار العالمية، كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقا مع الزيادة غير المتوقعة لمخزونات الخام الأمريكي، مشيرا إلى أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يأتى كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، وربطها بالأسعار العالمية في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.

وكشف "عمر"، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، عن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السولار، بأنه يأتي نتيجة لزيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد وكيل موازنة البرلمان أن ارتفاع سعر السولار لن يؤثر إطلاقا على ارتفاع الأجرة بوسائل النقل المختلفة، منوها إلى أنه حال ثبوت أي تلاعب من قبل بعض التجار سيتم محاسبتهم على الفور، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم بالقانون.

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زيادة سعر السولار

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم الأربعاء الموافق 3 / 5 / 2023، زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 04 / 05 / 2023.

تثبيت أسعار البنزين بأنواعه

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.