يقتل مواطنا بسبب الخلاف على المبيت داخل ورشة مهجورة في عين شمس

شهدت منطقة عين شمس جريمة قتل بشعه عندما طعن شخص لاخر للخلاف علي المبيت داخل ورشة مهجورة ، تم ضبط المتهم بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بوجود شخص متوفى بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تم العثور على جثة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم بمحل البلاغ وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر .

وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ وتلقيه إتصالاً هاتفياً من شخص يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار ، ونتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته تم إستهداف المتهم وضبطه "مصاب بجرح بالجسم" وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعة لقيام المجنى عليه بمنعه من المبيت برفقته بمحل البلاغ ، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها كلاً منهما على الآخر بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء مما نتج عنها وفاته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .