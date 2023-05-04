حملة ضد سائقي عربات الحنطور المخالفة بالأقصر

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بشوارع المدينة وأسفرت الحملة عن ضبط المخالفات وهى مصادرة (٢) عربة حنطور قيادة أطفال حديث سن، وتحرير محاضر نظافة وعدم تركيب حفاضات لـ (٤) عربات حنطور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



شارك في الحملة أيمن حسين رئيس منطقة وسط، وحجاج نبوي نائب رئيس المنطقة، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانيه، وأسامه محمد توفيق مدير إدارة النقل البطيء.

وخلال الحملة تم التنبيه على سائقي عربات الحنطور المخالفين على ضرورة الالتزام بالقانون وسرعة التوجه إلى مقر مجلس مدينة الأقصر للسير في إجراءات التراخيص لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق و الميادين والشوارع الرئيسية، والقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع

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