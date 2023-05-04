السوشيال ميديا.. مدافع الأهلي خارج التدريبات الجماعية.. وتامر حسني يتوجه للإمارات لإحياء حفل كأس السوبر

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أنا عالمي.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة للمتابعين باللغة العربية

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ووجه رونالدو رسالة إلي المتابعين باللغة العربية، كاتبًا: “أنا عالمي”.

بالعكاز.. أول ظهور لـ إمام عاشور عقب إصابته

نشر إمام عاشور، نجم نادي ميتيلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر إمام عاشور وهو واقفًا ممسكا بيديه عكازين، معلقا “الحمد لله”.

تامر حسني يتوجه للإمارات استعدادا لإحياء حفل كأس السوبر المصري

كشف الفنان تامر حسني، عن توجهه إلي دولة الإمارات، لإحياء حفل مباراة كأس السوبر المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر تامر حسني صورًا له من داخل السيارة، وعلق كاتبًا: “يا صباح الفل علي احلي ناس متجه ان شاء الله لدولة الامارات (أبو ظبي) استعدادًا لإحياء حفل كأس السوبر المصري، انا في طريقي للمطار”.

بسبب الإصابة.. مدافع الأهلي خارج التدريبات الجماعية للفريق قبل مباراة السوبر

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن عدم مشاركة ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق قبل مباراة السوبر المصري.

وكتب أحمد حسن في منشور عبر “فيسبوك”: “ياسر إبراهيم لم يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي حتى الآن بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الكاحل”.

إصابة مهاجم الزمالك بمزق وغيابه عن الفريق.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن إصابة ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “ناصر منسي مهاجم الزمالك يتعرض للإصابة بمزق من الدرجة الأولى ويغيب لمدة أسبوعين”.