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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني يتوجه للإمارات استعدادا لإحياء حفل كأس السوبر المصري

تامر حسني
تامر حسني

كشف الفنان تامر حسني، عن توجهه إلي دولة الإمارات، لإحياء حفل مباراة كأس السوبر المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر تامر حسني صورًا له من داخل السيارة، وعلق كاتبًا: “يا صباح الفل علي احلي ناس متجه ان شاء الله لدولة الامارات (أبو ظبي) استعدادًا لإحياء حفل كأس السوبر المصري، انا في طريقي للمطار”.

واعلن مجلس أبو ظبي عن إقامة حفل لمباراة السوبر المصري قبل المباراة بين الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة المقبل. 

وأكد مجلس أبو ظبي أن الفنان المصري تامر حسني سيقوم بإحياء حفل كأس السوبر المصري. 

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز الجمعة المقبل في إطار مباراة السوبر المصري علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

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