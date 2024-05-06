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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

حديقة الحيوان خارج الخدمة.. لنشات إنقاذ نهري وشرطة نسائية لتأمين احتفالات شم النسيم

صدى البلد

نشرت قوات الحماية المدنية بالجيزة لنشات الانقاذ النهري بالمسطح المائي علي لتامين احتفالات المواطنين في نهر النيل في شم النسيم واحتفال الأقباط بالاعياد.

 

وكشفت مصادر أمنية أن كافة قطاعات مديرية امن الجيزة استنفرت للمشاركة في تامين احتفالات شم النسيم وخاصة قطاع الحماية المدنية باداراته للمفرقعات والإطفاء والإنقاذ النهري والبري. 

وقالت المصادر أنه تم نشر لنشات الانقاذ النهري علي مختلف ضفاف نهر النيل بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية والتي بدأت بدوريات علي مدار الساعة منذ امس وحتي انتهاء مظاهر الاحتفالات، فيما قامت القيادات بعمل مرورات علي المعديات النهرية لفحص المراكب بها والتاكد من تراخيصها والتزام المراكبية بالحمولة المقررة لكل مركب منعا لوقوع حوادث غرق

 

وعلي مستوي الحدائق والمتنزهات العامة والكبري تنتشر قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، لمواجهة التحرش حيث تقوم بالمرور على الحدائق العامة ومن الخطة الأساسية انتشار القوات التواجد بكثافة بحديقة الاورمان بالجيزة، لما تشهده من إقبال كبير من جانب المواطنين، حيث يتوافد عليها الآلاف خاصة بعدما أصبحت البديل الأقرب لحديقة الحيوان التي تم إغلاقها من أجل تطويرها.

 

وناشدت القوات المواطنين وخاصة الفتيات والسيدات، بالابلاغ فورا ما إذا تعرضن لأية مضايقات أو تحرش سواء لفظي او جسدي، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتحرش كما تنتشر القوات بحديقة الاورمان وغيرها من المتنزهات ودور السينما بالمناطق المختلفة.

 

وشدد اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على الوحدات الشرطية باليقظة التامة خلال الاحتفالات، وعدم السماح لداعمي الفوضى والمتحرشين ومستغلي الفرص بإفساد فرحة المصريين، وعدم السماح بالمساس بالأمن القومي.

 

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وأشار مصدر أمني، بمديرية أمن الجيزة، إلى أن كافة وحدات وقطاعات المديرية انتشرت في الشارع الجيزاوي لتأمين الوحدات، بالإضافة إلى 150 فرد شرطة منتدبين من المديريات والمصالح الأخرى لتدعيم التأمين.

 

وأضاف المصدر، إلى أن مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، دفعت بما يقرب من 1600 شرطي إلي الشارع لتأمين الاحتفالات ما بين المنشآت العامة والسفارات والحدائق ودور العبادة ودور السينما والمراكز التجارية، وقرابة 50 ونشًا بقطاع أمن الجيزة لرفع كافة السيارات المتروكة ومنع الانتظار في الأماكن الممنوعة أو تعطيل حركة السير.

 

ونوه المصدر، بأن مديرية أمن الجيزة، دفعت بوحدات قطاع مكافحة العنف ضد المرأة، من خلال ما يقرب من 50 من عناصر الشرطة النسائية لتأمين السيدات خلال العيد وردع المتحرشين، كما دفعت بما يقرب من 30 تشكيلا أمنيا لحفظ الأمن في الشارع ما بين تشكيلات للأمن المركزي، ووحدات المباحث، وسيارات الانتشار السريع، في أشكال تمركزات وأقوالًا أمنية متحركة وثابتة .

 

وانتشرت قوات شرطة تأمين المنطقة الأثرية بعد إخطار من الجهات المختصة بقدوم وفود اجنبية لزيارة الأهرامات وأبو الهول والتجول بالمنطقة الأثرية . 

 ونفذت قوات التأمين الخطة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحين انتهاء زيارة الوفود وجولتهم للمنطقة الاثرية بالكامل وتعتمد خطة التامين علي تشديد التامينات المنطقة بالكامل واجراء عمليات تمشيط وانتشار دوريات امنية وايضا تفتيش الزائرين لسفح الاهرامات او المنطقة الاثرية او فندق مينا هاوس .

حديقة الحيوان خارج الخدمة لنشات انقاذ نهري شرطة نسائية شم النسيم احتفال الاقباط

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