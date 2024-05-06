إصابات بين جنود الاحتلال في هجوم لحزب الله بمسيرة محملة بالمتفجرات

قال جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، إن طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات أطلقها حزب الله من لبنان أصابت منطقة بالقرب من مستوطنة المطلة الشمالية؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور تفاصيل عن الإصابات المحتملة في الحادث.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيليان أصيبا في هجوم حزب الله بدون طيار على منطقة المطلة.

ومن جانبه، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا.

وقال حزب الله في بيان له، تناقلته وسائل الإعلام اللبنانية إنه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‌‌‏والشريفة، شنّت المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 06-05-2024 هجومًا جويًا بمسيرات انقضاضية استهدف تموضعًا لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي المطلة وأصابت نقاط استقرارهم وتمّ تدمير آلياتهم وإعطابها وأوقعتهم بين قتيل وجريح".

وقال جيش الاحتلال أيضا إنه ضرب حوالي 15 مبنى وبنية تحتية تابعة لقوة رضوان النخبة التابعة لحزب الله في مجمع في اللويزة جنوب لبنان قبل فترة قصيرة.