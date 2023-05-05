لو عايز تبيع موبايلك أو تبدله.. اتبع هذه النصائح أولا

يحتاج البعض إلى تبديل هواتفهم العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وشراء آخر جديد تماما، ولكن من المؤسف أن جهازك الذي انت على وشك استبداله يحوي الملايين من البيانات المهمة، التي يجب عليك الاهتمام بها أولا قبل التفكير في بيع هاتفك القديم، كي لا تكون عرضة لخطر تسريب تلك المعلومات الخاصة بك.

نصائح يجب عليكَ اتباعها قبل بيع هاتفك القديم

يجب عليك أن تنبه جيدا لما قد يحتويه هاتفك القديم قبل التفكير في بيعه، فقد يحتوى على بيانات مهمة مخزنة في ذاكرته قد لا تصل إليها بسهولة، ولكن يمكن لأحد المتخصصين الوصول إليها بنقرة زر مما قد يضعك في مأزق كبير فيما بعد.

ولذلك يجب عليك أولا اتخاذ بعض الخطوات الاحترازية قبل بيع هاتفك القديم، خلال السطور التالية سنوضح إليك بعض الأشياء المهمة التي يجب القيام بها قبل بيع هاتفك الذكى الذى يعمل بنظام أندرويد.

1. اعمل نسخ احتياطي من بياناتك:

إذا كنت تستخدم تطبيقات جوجل على هاتفك الأندرويد، فقم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك وصورك وجهات الاتصال على هاتفك القديم عن طريق حفظها على خدمةGoogle Drive، فهذه الخطوة تتيح لك مزامنة بيانات بسهولة لاستعادتها على هاتفك الجديد بمجرد تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.



2. قم بتسجيل الخروج من جميع حساباتك:

من الضروري أن تتأكد من تسجيل الخروج من جميع حساباتك الشخصية التي قمت بتسجيل الدخول إليها على هاتفك القديم، من بينها حساب جوجل الذي قمت بحفظ جميع بياناتك على خدمته السحابية Google Drive، من أجل الحفاظ على أمان بياناتك، وكخطوة إضافية يمكنك إزالة الهاتف الذي أنت على وشك بيعه من الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على حساب جوجل.

3. قم بتشفير هاتفك:

تأتي معظم هواتف أندرويد الجديدة مشفرة، فهذه الميزة يمكنها أن تساعدك على عدم استعادة بيانات الهاتف مرة ثانية بمجرد عمل إعادة ضبط المصنع للجهاز، ففي حال حاول أي شخص آخر استعادة الملفات والبيانات المحذوفة فلن يتمكن من استعادتها مرة ثانية بفضل ميزة التشفير، ويمكنك تفعيلها بسهولة عبر الذهاب إلى تطبيق الإعدادات وابحث عن ميزة التشفير.



4. قم بعمل إعادة ضبط المصنع:

قم بعمل إعادة ضبط المصنع لهاتفك كخطوة إضافية وأخيرة للحفاظ على بياناتك من الوصول إليها مرة أخرى، فهذه العملية مهمة لإزالة جميع البيانات على الهاتف، ولإجراء إعادة ضبط المصنع، اذهب إلى تطبيق الإعدادات على هاتفك الأندرويد، ثم ابحث عن خيار إعادة التعيين، وحدد محو جميع البيانات ثم إعادة ضبط المصنع، ستؤدى هذه الخطوة إلى محو كل شيء على هاتفك ويمكنك بيعه أو استبداله بسهولة.