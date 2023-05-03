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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو ساعتك متعدلتش.. اعرف سر رفض موبايلك التغيير للتوقيت الصيفي تلقائيا

هاتف أندرويد
هاتف أندرويد

تصدر التوقيت الصيفي أو تغيير الساعة تريند مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث جوجل، عقب بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2023 في مصر يوم الجمعة الماضي، الموافق 28 أبريل، وتقديم التوقيت المتبع بمقدار 60 دقيقة، مما وضع الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية في حيرة يتسائلون عن سبب عدم تغيير الوقت تلقائيا على أجهزتهم.

بعد إقرار العمل بنظام التوقيت الصيفى 2023 في مصر، تسائل الكثير من المواطنين عن سبب عدم تغير الوقت على هواتفهم المحمولة تلقائيا، مما دفع الكثيرين إلى ضبط ساعة هواتفهم الذكية بشكل يدوي، إليك سر عدم تغيير الوقت تلقائيا على الهواتف الذكية خلال السطور التالية.

 

 

بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. اعرف سبب تغيير الوقت في موبايلك وكيفية ضبطه

لو معاك أندرويد.. طريقة ضبط الساعة بعد التوقيت الصيفي

سر عدم تغيير الوقت تلقائيا على الهواتف الذكية

ما لا يعرفه الكثيرين إن معظم الهواتف الذكية، تعمل بشكل افتراضي لتحديث الوقت تلقائيا أثناء تغيره، كما يحدث عند السفر من منطقة زمنية إلى أخرى، معتمدة بذلك على ميزة "تحديث المنطقة الزمنية"، والتي تتعرف بسهولة على هوية الشبكة والمنطقة الزمنية المتواجد بها الجهاز.

إلا أنه بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2023، لما تعمل بعض الهواتف الذكية بشكل صحيح، مما اضطر بعض المستخدمين إلى إيقاف ميزة "ضبط المنطقة الزمنية تلقائيا"، وضبط الوقت يدويا.

ويرجع السبب وراء عدم تحديث الوقت تلقائيا على بعض الهواتف لاسيما أجهزة شاومي، إما لعدم تحديث نظام تشغيل الهاتف أو لعدم تحديث تطبيق الساعة على الجهاز إلى أحدث إصدار.

لذلك في حال عدم تغيير الوقت على هاتفك إلى التوقيت الصيفي فأنت بحاجة إلى التأكد من نظام هاتفك محدث، أو أن تطبيق الساعة محدث إلى أحدث إصدار، إليك كيفية القيام بذلك:

كيفية التحقق من إصدار نظام أندرويد

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على هاتفك الأندرويد.
2. من قائمة الإعدادات مرر لأسفل للوصول إلى خيار حول الهاتف.
3.من الصفحة التي تظهر أمامك ابحث عن "إصدار Android" و"تحديث أمان نظام Android" و"رقم الإصدار".

تحديث نظام التشغيل أندرويد

1. بمجرد وصولك إلى صفحة حول الهاتف انقر على خيار النظام أو تحديث واجهة المستخدم على حسب نوع هاتفك الأندرويد.
2. انقر على النظام ثم تحديث النظام، في حال وصول إشعار بالتحديث إلي جهازك.

3. ستظهر لك صفحة جديدة سترى من خلالها حالة التحديث، بمجرد الانتهاء من إجراءتحديث جهازك اتبِع الخطوات التي تظهر على الشاشة، ويتم إجراء معظم تحديثات النظام وتصحيحات الأمان تلقائيا.

كيفية تحديث تطبيق الساعة على هواتف أندرويد

بمجرد تثبيت تحديثات الأمان وتحديثات نظام أندرويد، سيتم تحديث الوقت تلقائيا على هاتفك، فإذا لم يتم تحديث الوقت والتاريخ على جهازك، فأنت بحاجة إلى اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الإعدادات على هاتفك الأندرويد.

2. مرر لأسفل للوصول إلى خيار التطبيقات.

3. من تبويب إدارة التطبيقات، ابحت عن تطبيق الساعة.

4. من صفحة معلومات التطبيق، مرر لأسفل للوصول إلى خيار مسح جميع البيانات، ثم انقر على موافق لحذف جميع البيانات الخاصة بالتطبيق.

5. تتمثل الخطوة التالية، في النقر على خيار "إلغاء تثبيت التحديثات"، لإلغاء تثبيت تحديثات تطبيق الساعة على هاتفك.

6. بمجرد القيام بذلك ارجع إلى الصفحة الرئيسية لتطبيق الإعدادات، ثم انقر على خيار "محدث تطبيقات النظام".

7. افتح "محدث تطبيقات النظام"، وستجد قائمة بالتطبيقات التي تحتاج إلى تحديثها من بينها تطبيق الساعة.

8. انقر على زر "تحديث"، وانتظر قليلا وسيتم تحديث الوقت والتاريخ على جهازك بالتوقيت الصيفي الجديد، (ولكن تذكر أنك ستكون بحاجة إلى إعادة ضبط اوقات التنبيه "المنبه" على جهازك).

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