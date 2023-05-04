تامر أمين: من أجل هذه اللحظة خُلق نادي بيراميدز وفرصة وجت لحد عنده

قال الإعلامي تامر أمين أن مشاركة نادي بيراميدز في كأس السوبر المصري هي فرصة وجت لحد عنده ومن أجل هذا خلق نادي بيراميدز وحتى لو كان غير مستعد نفسيا أو بدنيا كان هيوافق على لعب المباراة قائلا: "لو اتقال لـ نادي بيراميدز يوم الجمعة أن المباراة هتتلعب بعد الصلاة كان هيروح".

وتابع تامر أمين خلال برنامج أخر "النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن منذ شراء نادي الأسيوطي وضخ فيه استثمارات كبيرة كل ذلك كان من أجل مثل هذه اللحظة وبالطبع كان سيشارك مهما حدث وهذا أمر رائع قائلا: "مفيش حد هتجيله فرصة زي دي انه يفوز ببطولة ويفرط فيها"، مؤكدا أن نادي بيراميدز كان قريب جدا من الفوز بالكأس.