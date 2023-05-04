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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضوة بـ الحوار الوطني: الجلسة الأولي فارقة في تاريخ الدولة المصرية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت النائبة أميرة صابر، عضوة مجلس أمناء الحوار الوطني، إن يوم أمس وبدء جلسات الحوار الوطني، كان فارقا في تاريخ الدولة المصرية، مشددة على أن الحوار الوطني نقطة فارقة في تاريخ مصر.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشهد الأمس في انطلاق الحوار الوطني تم التحضير له منذ عام مضى، مبينة أن هناك العديد من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة ولابد من تكاتف الجميع للوصول إلى رؤية قادرة على التغلب على هذه التحديات.

 

 حلول وبدائل

وأشارت إلى أنه على كل محب للوطن عليه أن يعي صعوبة المرحلة والوقوف بجوار الدولة للتغلب على أزمات وتحديات، موضحة أن مشهد أمس جمع جميع أطياف وأطراف المشهد السياسي للاتفاق على رؤية والوصول إلى حلول وبدائل لإرساء فكرة الحوار دعم الدولة.

أميرة صابر الحوار الوطني الدولة المصري صدى البلد الإعلامى خالد ميرى

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