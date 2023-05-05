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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : عشاء رومانسي

صدى البلد

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023

يجب أن تكون مهتمًا بالتمويل اليوم لكن كل من الحب والعمل سيكونان رائعين، حافظ على مكتبك وحياتك الشخصية المتوازنة اليوم.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

لا ينبغي أن تكون هناك علاقة رومانسية في العمل إذا كنت بالفعل في علاقة غرامية لأن هذا قد يفسد علاقتك، كن منفتحًا في التواصل واقضِ المزيد من الوقت معًا، اليوم يمكنك حتى تناول عشاء رومانسي أو تقديم هدايا مفاجئة للتعبير عن حبك.

‏توقعات برج الحوت صحيا 

سوف تكون صحتك جيدة اليوم، ابدأ اليوم بتمرين خفيف، يعد المشي لمدة 20 دقيقة تقريبًا في الصباح الباكر طريقة جيدة للبقاء نشيطًا.

توقعات برج الحوت المهني

حافظ على الانضباط في الفريق ولا تكن جزءًا من سياسات العمل، سوف تحصل على فرص لإثبات إمكاناتك اليوم، ستعمل مهارة الاتصال أيضًا لصالحك.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

على الرغم من أن حياتك المهنية جيدة اليوم ، إلا أنك قد تواجه مشاكل من الناحية المالية، قلل من الإنفاق على الرفاهية وركز بدلاً من ذلك على الاحتياجات الأساسية. 

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