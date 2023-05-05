شركة عالمية في تكنولوجيا التنقل: سوق المواصلات في مصر يشهد  نموا نشطا

عقدت شركة DIDI منصة تكنولوجيا التنقل العالمية والتي تخدم 587 مليون مستخدم و23 مليون سائق سنويا في 16 دولة، لقاءاً إعلامياً لمناقشة استراتيجيتها في مصر وتأكيد حرصها التام على توفير أفضل فرص الكسب لشركائها من السائقين.

وقال "هاو صن" المدير العام للشركة العالمية فى مصر:" يشهد سوق المواصلات في مصر نموا نشطا، ونريد أن نكون جزءا من هذه العملية الديناميكية من خلال تزويد السائقين بفرص رائعة للربح، وخيارات أوسع للتنقل بأسعار تنافسية."

واضاف ان الشركة العالمية تعمل في مدينتين فقط بمصر هما القاهرة والإسكندرية، حيث تقدم خدمات نقل الركاب بالسيارات والدراجات النارية ومنذ إطلاقها إلى اليوم، انضم أكثر من 7 ملايين مستخدم للمنصة بما في ذلك الركاب والسائقين.

وقال : نركز في مصر، على تحسين خدمات التنقل، بما في ذلك تحقيق الأمان والسلامة كما ندعم عدة نظم تعزز من سلامة السائقين والركاب أثناء الرحلة.