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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سحب الترخيص سنة.. احذر تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بقانون تنمية البحيرات

صدى البلد

يعد  قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي و اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ونصت المادة 36 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية على أنه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة.

وأكد القانون السابق ذكره على أنه مع تكرار المخالفة فإنه يتم سحب ترخيص المركب بشكل نهائي دون رجوع.

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أي أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًّا.

الهجرة غير الشرعية الرئيس عبد الفتاح السيس الدكتور حنفي جبالي الثروة السمكية تنمية البحيرات

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