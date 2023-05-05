التموين : زيادة دعم الخبز من 57 مليار جنيه إلى 92 .. أسعار السلع استرشادية والمواطن لا يدفع قرشًا

وزارة التموين:

زيادة دعم الخبز من 57 مليارا الى 92 مليار جنيه

أسعار السلع التموينية استرشادية والمواطن لا يدفع جنيها

السلع التموينية تتحمل فارق تكلفة السولار عن أصحاب المخابز

أكد الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية أن قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينية ارتفعت الى 127 مليار جنيه وان قيمة الدعم المخصص للخبز فقط تضاعفت من 57 مليار جنيه إلى 92 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار القمح الى 1500 جنيه للاردب لدعم المزارع المصري.

وأضاف الوزير في تصريحات له ، إن سعر أخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شراءها الوزارة كانت بسعر 293 دولار للطن وتم التعاقد على شراء 600 ألف طن و، أن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباري على المزارعين، ولكن الموسم الحالي لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الأردب المعروض من جانب الوزارة مناسب، مع ضرورة الالتزام بضوابط التوريد.

وأكد وزير التموين ، أن الوزارة تحظر استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح في أي من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، و أن أي عملية خلط للقمح المستورد بالمحلي في مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة

وشدد الوزير أن حجم الكميات المزروعة قمح بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردب لكل فدان بنحو 2.7 طن، بإجمالي 8.5 إلى 9 مليون طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 إلى 4 مليون طن قمح على أن تتوفر باقي الكميات المنتجة محليا.

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بالسولار.

يأتي ذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين.

وأكد المصيلحي أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

قال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، إن الزيت ارتفع بنحو 5 جنيهات ليسجل 30 جنيها، بينما السكر سجل 12.60 جنيه، بينما الأرز سجل 12.60 جنيه، والدقيق بسعر 18 جنيها قال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، إن الزيت ارتفع بنحو 5 جنيهات ليسجل 30 جنيها، بينما السكر سجل 12.60 جنيه، بينما الأرز سجل 12.60 جنيه، والدقيق بسعر 18 جنيها.

قال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، إن الزيت ارتفع بنحو 5 جنيهات ليسجل 30 جنيها، بينما السكر سجل 12.60 جنيه، بينما الأرز سجل 12.60 جنيه، والدقيق بسعر 18 جنيها.

وأضاف، أن هذه الأسعار استرشادية للمواطنين، أي أن المواطن الذي يحصل على دعم بقيمة 50 جنيها، لا يدفع قيمة السلعة، مشيرا إلى أن البطاقة التي تتضمن على 4 أفراد، تأخذ دعم بقيمة 200 جنيه، ففي السابق كان يأخذ 4 زيت و8 سكر و2 أرز، الآن سوف يأخذ 4 زيت و6 سكر فقط، وبذلك سيكون كم السلع أقل.