شيخ الصحفيين المصريين : الرئيس السيسي يحاول جاهدا إصلاح فساد 30 عامًا

‏قال محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين المصريين والعرب إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول جاهدا إصلاح ما أفسده الدهر، وأن الدهر تم إفساده في 30 عاما.

وتابع عبد الجواد خلال لقائه في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "DMC"، أنه منذ عام 2000 إلى 2012 كانت أعوام سيئة قائلا: "كفاية أن في عام 2005 نجّحنا حوالي 85 عضو مجلس نواب إخواني ولولا أن المرحلة الثالثة اختصرت كان العدد سيزيد بشكل اكبر وهذه كانت كارثة حتى وصلنا إلى البرلمان الذي تم تزويره بالكامل في ذات العام".

جماعة الإخوان الإرهابية

‏ونوه محمد عبد الجواد أن في احتفال أكتوبر عندما دعا الإخوان قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقتها هذا كان شيء أثار الجيش واثار الشعب وكان سببا من أسباب الثورة على هذه الجماعة الإرهابية وهم كانوا خطر على مصر ولو كان بيدي كنت حملت السلاح عليهم متابعا أنه قد عاش فترات كبيرة من حياته لكنه لم يشعر بالخطر مثلما شعر خلال العام الذي حكمت فيه هذه الجماعة الإرهابية مصر.