برلماني: كلمة الرئيس السيسي فى افتتاح الحوار الوطني تاريخية

قال الدكتور كريم بدر حلمى امين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطنى امس الأربعاء تاريخية حيث ذكر فيها ان "الاختلاف للرأى لايفسد للوطن قضية" وابدى حرصه على سماع كافة اراء المشاركين للخروج بتوصيات ونتائج ملموسة لمجابهة التحديات التى تواجه الدولة.

واشاد بدعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى مع كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية والمجتمع المدنى والخبراء لتحديد أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة فى جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليتم رفعها للرئيس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل على تنفيذها.



وأكد ان دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى متميزة وتؤكد حرصه على التواصل الدائم مع المواطنين وكافة الاطياف لمشاركة وسماع جميع الآراء التى تتعلق بالقضايا والمشكلات التى تهم المواطن المصرى للوصول الى مستقبل افضل.

واضاف بدر "انه فخور بدعوته ومشاركته فى الحوار الوطنى معربا عن سعادته بهذا التجمع الوطنى غير المسبوق والذى يضم كافة أطياف الشعب المصرى.