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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها فى مصر.. ورشة لمجلس الاستشعار عن بعد الإثنين المقبل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

ينظم مجلس بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد ورشة عمل بعنوان " تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها فى مصر – الفرص والتحديات "، سوف تعقد ورشة العمل فى التاسعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 8/5/2023 بقاعة المؤتمرات بالمعهد القومى للبحوث القلكية والجيوفيزيقية

تهدف ورشة العمل إلى:


- توفير منتدى للنقاش حول كيف يمكن لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها أن تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة وتطوير سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار المتعلقة بالفضاء والاستفادة من مبادرة الوصول إلى الفضاء للجميع التي اطلقها مكتب الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء.

-مناقشة الصلة المباشرة أو غير المباشرة للفضاء بجميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ، ستتناول ورشة العمل العناصر المحددة لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ستكون (SDGs)

محاور الورشة:
١-الجمع بين الهيئات التنفيذية والأوساط البحثية والأكاديمية للمساعدة في دمج الفضاء في السياسة وعملية صنع القرار.

٢-إذكاء الوعي بأنشطة الكيانات الوطنية ووكالات الفضاء والصناعة وأنشطة المجتمع المدني المتعلقة بالابتكار والفوائد الاجتماعية والاقتصادية للأنشطة الفضائية .

٣- إذكاء الوعي بجهود بناء القدرات في الأنشطة التي تتيح الوصول إلى الفضاء ومناقشة أوجه التآزر ومجالات العمل المشتركة .

مجلس بحوث الفضاء والاستشعار تكنولوجيا الفضاء المعهد القومى للبحوث القلكية ورشة العمل الفضاء

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