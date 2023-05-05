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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال عبد الحميد: تصريحاتي عن عادل إمام ومحمد هنيدي كلام فارغ

جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد

نفى المخرج الكبير جمال عبد الحميد التصريحات المنسوبة له حول الفنان رياض الخولي بأنه جلس في بيته بعد فيلم طيور الظلام، بسبب الفنان عادل إمام، قائلا إن الزعيم نجم كبير ولا يمكن أن يفعل ذلك لأنه كلام فارغ.

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وقال جمال عبد الحميد خلال حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض الذي يذاع على شاشة تليفزيون الحياة من تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب: كنت شاهدا على خناقة الزعيم مع المخرج يحيى العلمي، في مسلسل رأفت الهجان، الذي كان مرشحا له، ولكنه اعتذر بسبب المشهد الأول، لأن البطل يموت في بداية العمل، وبالتالي فإنه يفقد المسلسل الكثير من التشويق، وبالفعل كان رأي الزعيم صائبا.

 

 

الفنان محمد هنيدي

 

كما نفى التصريحات المنسوبة له أيضا حول الفنان محمد هنيدي، مؤكدا أن حديثه في معرض الكتاب كان حول الفنانة شريهان، بعد تعرض هنيدي لوعكة صحية أثناء تصوير فوازير حاجات ومحتاجات، مؤكدا أنها ذهبت للمستشفى وكادت تحرر محضرا تضامنا مع هنيدي، ولم يكن يتعاطى المخدرات واصفا هذه التصريحات بالكلام الفارغ.

جدير بالذكر أن البرنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، ويذاع الجمعة كل أسبوع في تمام الثامنة مساء، على شاشة تليفزيون الحياة.

عادل إمام بالخط العريض الحياة رأفت الهجان جمال عبدالحميد

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