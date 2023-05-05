جمال عبدالحميد يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل وأسرارًا جديدة عن ريا وسكينة

كشف المخرج الكبير جمال عبد الحميد عددا من الأسرار التي تذاع لأول مرة، عن مسلسل ريا وسكينة.

قال عبدالحميد "عرضت على الفنان الراحل محمود الجندي، دورا مهما في مسلسل "ريا وسكينة"، إلا أن انفصاله عن الفنانة عبلة كامل حال دون ذلك".

وأضاف عبدالحميد خلال حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض الذي يذاع على شاشة تليفزيون الحياة من تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب: "كان محمود الجندي صديقي جدا وعمل معي في الكثير من الأعمال، ورأيت أن وجوده مهم في العمل وبالفعل وافق على الدور، وعندما تحدثت مع الفنانة عبلة كامل بعد انفصالها عن الجندي، قالت لي "متجيبش اللي انت عايز تجيبه"، وبالفعل استبدلته بفنان آخر.

وأضاف عبدالحميد: في هذا المسلسل أيضا اعتذرت الفنانة إلهام شاهين عن تجسيد دور سكينة قبل التصوير بخمسة أيام، نظرا لارتباطها بفيلم ومسلسل، وذات يوم قابلتني فسلمت علي وبكت وقالت لي انني حزينة لأنني تركت مسلسل ريا وسكينة.

عبلة كامل

وتابع: حزين لأن عبلة كامل لا تريد أن تعمل، ولا ترد على أحد، وحاولت الاتصال بها كثيراً، وكانت تصور في أحد الأعمال ويدها كسرت، وقالت لي لا أريد أن أعمل مرة أخرى، مضيفا أن سامي العدل كان صديقي وعرفته منذ زمن طويل، وكان يميزه تركيبة الشخصيات التي يقدمها، وكنت أفرح به جدا.

برنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، ويذاع الجمعة كل أسبوع في تمام الثامنة مساء، على شاشة تليفزيون الحياة.

