شاهد.. المخرج جمال عبدالحميد يكشف سر رفض فريد شوقي دوره في زيزينيا

كشف المخرج الكبير جمال عبدالحميد عددا من الأسرار التي تذاع لأول مرة، حول كواليس مسلسل زيزينيا الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وقال عبدالحميد خلال حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض الذي يذاع على شاشة تليفزيون الحياة من تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب: كان من المفترض أن يقوم الفنان الكبير فريد شوقي بدور الفنان حمدي غيث زوجا للفنانة هدى سلطان، وبالفعل وافق وكان متحمساً، ولكنه اعتذر لأن زوجته الجديدة رفضت ذلك الدور نظرا لانفصاله عن الفنانة هدى سلطان.

وتابع: كنت أحب فريد شوقي كبني آدم وكان دمه خفيف طوال الوقت يقول نكات ظريفة، وقدمت له آخر سهرة تليفزيونية في حياته، مضيفا أن الفنانة ليلى علوي كانت بطلة مسلسل زيزينيا واعتذرت لأنها مرتبطة بأعمال أخرى.

ليلى علوي

كما كشف سر عدم خروج الجزء الثالث من زيزينا، قائلا: غضبت من الكاتب أسامة أنور عكاشة لأن ابنه هشام كان المساعد الأول لي، وقام بهدم أحد اللوكيشنات، فجاء عكاشة من الإسكندرية وضربه في اللوكيشن فغضبت منه لأن هذا الأمر لا يجوز لأنه المساعد الأول لي، ولم يكتب عكاشة الجزء الثالث من زيزينا لهذا السبب.

جدير بالذكر أن البرنامج بالخط العريض تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، ويذاع الجمعة كل أسبوع في تمام الثامنة مساء، على شاشة تليفزيون الحياة.