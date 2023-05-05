كاف يصدم الترجي بعقوبات قاسية قبل مواجهة الأهلي

كشفت تقارير تونسية عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.



ويواجه الترجي نظيره الأهلي، يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ووفقًا لـ "فوت 24" التونسي: "كاف قرر معاقبة الترجي بعدم حضور الجماهير لأربعة مباريات، اثنان سيتم تنفيذهما واثنان آخرين سيتم إيقاف التنفيذ ولكن سيتم تطبيقهما لمدة سنة في حالة حدوث نفس الأحداث.



كما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" توقيع عقوبة مالية ثقيلة على إدارة الترجي التونسي تقدر بـ 300 ألف دولار أي ما يعادل 913 ألف دينار تونسي، وذلك على خلفية أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.