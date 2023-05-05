أحمد ناجي: كولر يسير على خطى جوزيه

يرى أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر مدرب الأهلي الحالي يسير على خطى البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي التاريخي.

وقال ناجي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر يسير على خطى مانويل جوزيه بشكل كبير، في ظل الأداء القوي الذي يقدمه الأهلي تحت قيادته على مدار الفترة الأخيرة" .

وأضاف: "كنت أرى أن الأفضل أن يبدأ حسين الشحات في المباراة بشكل أساسي، ولكن المدرب مارسيل كولر حقق الهدف في النهاية"

واختتم: "غياب الجمهور عن لقاء الذهاب في مباراة الترجي ضد الأهلي عامل مؤثر بشكل إيجابي بالنسبة للأهلي"