عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ينامون فى ورشة.. تفاصيل مثيرة وراء تخلص شخص من آخر بعين شمس

جثة
جثة

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل آخر  للخلاف على المبيت داخل ورشة مهجورة  بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكانت قد شهدت منطقة عين شمس جريمة قتل بشعة عندما طعن شخص لآخر للخلاف على المبيت داخل ورشة مهجورة ، تم ضبط المتهم بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بوجود شخص متوفى بدائرة القسم ، بالانتقال والفحص تم العثور على جثة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم بمحل البلاغ وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر .

وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ وتلقيه إتصالاً هاتفياً من شخص يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار ، ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته تم استهداف المتهم وضبطه "مصاب بجرح بالجسم" وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بمنعه من المبيت برفقته بمحل البلاغ ، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها كلاً منهما على الآخر بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء مما نتج عنها وفاته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس شخص عين شمس المتهم حبس القاهرة متوفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

عاجل.. تشكيل الهلال السعودي أمام أوراوا الياباني في نهائي أبطال آسيا

وضع قطة في الخلاط.. دانا حمدان تنزعج من رجل وتطلب القبض عليه

ذكي وبيلعب بدماغه .. عماد متعب يشيد بـ نجم الأهلي

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ 39سودانيا ببني سوبف

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

موضوعات متعلقة

قاصدة الإغراء وإثارة الغرائز.. أسباب حبس أنوش: صورت مقاطع بإيحاءات وتلميحات

بوزن كيلو جرام.. حبس شخص لإتجاره في مخدر الآيس بالقاهرة

13 كيلو.. تفاصيل سقوط إمبراطور المخدرات بعين شمس

تقاسموا الأرباح معها..المحكمة في حيثيات حبس أنوش: شريكاها وفرا لها المسكن والحسابات

استدرجه للسطح.. تفاصيل مثيرة وراء التخلص من صبي مدينة نصر

حبس شخص لاتجاره في العملة بالقاهرة

كوكتيل إجرام.. حبس شخصين سرقا سيارة وبحوزتهما مخدرات بعين شمس

بأسلوب التسلق.. حبس لص المساكن بالقاهرة

ترشيحاتنا

لماذا أوصى النبي بصلاة 4 ركعات في آخر ساعة قبل الظهر؟..5 أسباب

سيدة أوكرانيا الأولى تظهر في حفل تنصيب ملك بريطانيا

غداً.. الوزراء يطلق فعاليات سلسلة لقاءات المعرفة لسياسات التحول نحو الحكومات الذكية

إصابة سيدتين وطالب في حادث تصادم 3 سيارات بدائري المنيا

في أول أيام الامتحانات .. محافظ الغربية يتفقد اللجان وتوفير الأجواء المناسبة

ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص بأسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقل من عادية.. تعليق صادم من ناقد على إطلالة شيرين عبدالوهاب

تفاصيل عقوبة الترجي| خطة الأهلي لخطف نصف النهائي وأول تحرك من النادي التونسي

أرميه فورا| مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ