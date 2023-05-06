ينامون فى ورشة.. تفاصيل مثيرة وراء تخلص شخص من آخر بعين شمس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل آخر للخلاف على المبيت داخل ورشة مهجورة بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وتكليف مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكانت قد شهدت منطقة عين شمس جريمة قتل بشعة عندما طعن شخص لآخر للخلاف على المبيت داخل ورشة مهجورة ، تم ضبط المتهم بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بوجود شخص متوفى بدائرة القسم ، بالانتقال والفحص تم العثور على جثة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم بمحل البلاغ وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر .

وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ وتلقيه إتصالاً هاتفياً من شخص يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار ، ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته تم استهداف المتهم وضبطه "مصاب بجرح بالجسم" وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بمنعه من المبيت برفقته بمحل البلاغ ، مما أدى لحدوث مشاجرة بينهما تعدى خلالها كلاً منهما على الآخر بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء مما نتج عنها وفاته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.