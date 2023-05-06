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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنية قضاء الحاجة.. أهالي السادات يصلون أمام هويس الخطاطبة لظهور جثمان شاب

صلاة قضاء الحاجه
صلاة قضاء الحاجه لظهور جثمان محمد عادل

أدي العشرات من أهالي قرية الخطاطبة بمركز السادات في محافظة المنوفية صلاة قضاء الحاجة لظهور جثمان الشاب محمد عادل الذي غرق في مياه الخطاطبة منذ 8 أيام دون ظهور الجثمان.

وأدى الأهالي الصلاة وسط دعوات بخروج الجثمان من المياه حيث تعالت أصوات الدعوات تضرعا لله لظهور الجثمان عقب فشل محاولات العثور عليه في مياه هويس الخطاطبة.

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يذكر أن الشاب محمد عادل 28 سنة سائق توك توك خرج للصيد مع شقيقه علي شط مياه هويس الخطاطبة إلا أنه سقط في المياه ولم يتمكن شقيقه من انقاذه وجرفته المياه لعدم اجادت السباحة.

فيما قامت قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن جثمان الشاب محمد عادل لمدة 8 أيام ولكن دون نتيجة كما استعانت الاسرة بغواصين في القطاع الخاص ولكن دون نتيجة.

وأكد إهالي القرية، ان جميع المحاولات باءت بالفشل في العثور علي الجثمان كما تم الاستعانة بشيوخ لمحاولة تحديد مكان الجثمان وكذلك دفع 10 آلاف جنيه لأحد الغواصين للبحث عن الشاب ولكن اختفي الجثمان دون نتيجة.

وتكثف قوات الأمن جهودها بالبحث عن الجثمان الذي يتواصل ليلا ونهارا على مدار 8 أيام، ولكن دون جدوى.

وأكدت أسرة الشاب الغارق، أنهم لا ينامون ويجلسون على الشاطئ في انتظار خروج الجثمان وسط حالة من الحزن من جميع أبناء القرية.

صلاة قضاء الحاجة بنية ظهور جثمان الشاب محمد عادل
صلاة قضاء الحاجة بنية ظهور جثمان الشاب محمد عادل
صلاة قضاء الحاجة بنية ظهور جثمان الشاب محمد عادل
صلاة قضاء الحاجة بنية ظهور جثمان الشاب محمد عادل
صلاة قضاء الحاجة بنية ظهور جثمان الشاب محمد عادل
صلاة قضاء الحاجة بنية ظهور جثمان الشاب محمد عادل
صلاة قضاء الحاجة بنية ظهور جثمان الشاب محمد عادل
صلاة قضاء الحاجة بنية ظهور جثمان الشاب محمد عادل
صلاة قضاء الحاجة بنية ظهور جثمان الشاب محمد عادل
صلاة قضاء الحاجة بنية ظهور جثمان الشاب محمد عادل
أهالى السادات الشاب محمد عادل صلاة قضاء الحاجة قرية الخطاطبة محافظة المنوفية

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