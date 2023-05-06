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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنمو 18%..

390 مليون دولار صادرات مصر من المواد المحجرية والمعدنية خلال 2022

صدى البلد

سجلت قيمة صادرات مصر من المواد المحجرية والمعدنية ارتفاعًا بنسبة 18%، لتبلغ 390 مليون دولار خلال 2022، في مقابل 332 مليون دولار خلال 2021.

وأظهر تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أنه تم التصدير إلى 105 دول خلال العام الماضي، حيث استحوذت 10 دول على 68.3% من إجمالي قيمة الصادرات بنحو 266.303 مليون دولار.

وجاءت الهند في المركز الأول بقائمة الدول المستوردة للمواد المحجرية والمعدنية من مصر بما قيمته 90.664 مليون دولار، في مقابل 78.798 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنمو 15%.

ونمت قيمة صادرات مصر من المواد المحجرية والمعدنية إلى إسبانيا بنسبة 234%، لتبلغ 15.6 مليون دولار في مقابل 4.666 مليون دولار، وللسعودية بنسبة 171% لتسجل 26.909 مليون دولار  في مقابل 9.927 مليون دولار.

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