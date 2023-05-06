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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا بمدينة أبو ظبي في الإمارات.. الليلة

نجوى كرم
نجوى كرم

تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء حفل غنائي ساهر لها الليلة، السبت 6 مايو، في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية. 

نجوى كرم - كليب شغل موسيقى 

طُرح يوم الجمعة 5 مايو، كليب “شغل موسيقى”، لـ الفنانة نجوى كرم، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ليكون أول كليب من ألبومها الجديد. 

أغنية “شغل موسيقى” لنجوى كرم، من كلمات عامر لاوند، تلحين وتوزيع علي حسّون.

يقول مطلع الأغنية:

روحي طقّت ما اتحمّل ليلة بلاهم
قلبي دقّة بدقّة يعاني قلبي يهواهم
ياللي ساكن نبض القلب وعارف بحالي
ماترحمني ليلة وترجع ليّا يا غالي
سامع بالمو سامع يوم بأدوية للهجران
راحو والقلب وحداني مكسور وتعبان
شوقي واصل للمرّيخ ودار الكواكب
الله وياهم ياقوّة تردّ الحبايب

بوستر ألبوم نجوى كرم

طرحت مؤخرا الفنانة نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “كاريزما”، وتتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. 

ولم تكشف نجوى كرم عن موعد طرح ألبوم “كاريزما”، ولكن شوقت جمهورها بالبوستر فقط، قبيل طرحه ليكون الألبوم ضمن الموسم الصيفي. 

نجوى كرم

ألبوم نجوى كرم 

كانت الفنانة نجوى كرم كشفت عن موعد طرح ألبومها الجديد، وذلك من خلال برنامج mbc trending.

وقالت نجوى كرم: "إن شاء الله الألبوم يكون جاهز في عيد الفطر.. ويا رب يعجب الجمهور".

أحدث أغاني نجوى كرم 

وطرحت الفنانة نجوى كرم أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “حلو الدنيا”، وذلك عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جهاد حدتشيتي، وروبير الأسعد، وقام بأعمال الهندسة الصوتية م. فادي جيجي.

أحدث إطلالات نجوى كرم

تألقت نجوى كرم في الصور بإطلالة أنيقة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود المخملي، وأكمامه باللون الأخضر المصنوع من القماش الستان الأخضر.

وتزينت نجوى كرم بمجموعة من المجوهرات الراقية والأنيقة التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نجوى كرم على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.

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