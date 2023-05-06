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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل ابن زوجته بالضرب حتي الموت

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود حكمها بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم بالتعدي بالضرب على ابن زوجته الطفل والتسبب في وفاته بدائرة مركز كفر صقر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد قيام محمود م ع س، 35 سنة، سائق، مقيم بمركز أولاد صقر في غضون شهر نوفمبر الماضي، بدائرة مركز كفر صقر، بالتعدى بالضرب على الطفل المجني عليه " نور م ح " 10 سنوات، والتسبب في وفاته.

وتم إحالة المتهم الي محكمة الجنايات وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد تعدى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على الطفل المجني عليه وإحداث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته حال كون المتهم من متولي ملاحظته وتربيته.

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كما تبين من التحقيقات وأقوال والدة الطفل المجني عليه، أن زوجها اصطحب طفلها المجني عليه لرحلة عمل على سيارة نقل ثقيل يقودها مدعيًا اتفاقه مع أحد أصدقائه من أصحاب ورش العمل المهنية لإلحاق الطفل بالعمل معه وقد سافر بالطفل ولكنه عاد بالطفل جثة هامدة.

وتم التحفظ على المتهم محبوسا علي ذمة القضية رقم 2283 لسنة 2023 جنايات مركز كفر صقر، المقيدة برقم 160 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق،والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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