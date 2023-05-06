بيمتحنوا على التابلت .. أول صور ترصد هدوء لجان أولى ثانوي الآن

حصل موقع صدى البلد على أول صور ترصد الأجواء داخل لجان امتحانات الصف الأول الثانوي الالكترونية التي يؤديها الطلاب على التابلت.

وتسيطر على لجان امتحانات الصف الأول الثانوي في أول أيامها، حالة من الهدوء والاستقرار، حيث يجيب الطلاب على الامتحان إلكترونيا عبر التابلت بسلاسة وبدون أي شكاوى من سقوط السيستم.

ويؤدي طلاب الصف الاول الثانوي اليوم امتحان اللغة العربية من الساعة 9 صباحا، ويستمر زمن امتحان اللغة العربية في لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب الصف الأول الثانوي لمدة 3 ساعات ، لينتهي في تمام الساعة 12 ظهرا.

وتعقد امتحانات الصف الأول الثانوي إلكترونيا لجميع الطلاب، ماعدا طلاب (منازل - الطلاب الذين لم يتمكنوا من اداء الامتحان إلكترونيا) حيث تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 “ورقيا” لهؤلاء الطلاب بعد التأكد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة ، مع اتباع كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي حالة حدوث عطل بجهاز التابلت اثناء اداء أي طالب امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023، يتم تحرير محضر للطالب في لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب الصف الأول الثانوي، بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي، وذلك ضمانا لحق الطالب.

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023