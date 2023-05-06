بعد ارتفاع سعر السولار.. عمرو أديب لـ التجار والسائقين: كفاية جنيه واحد

قال الإعلامي عمرو أديب أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا في أسعار السولار، وبالتالي يؤدي لارتفاع أسعار أشياء أخرى، معقبًا: “هذا أمر واقع ومبقولش حاجة من عندي”.

ووجه “أديب” خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، رسالة لسائقي الميكروباصات والتجار :" لو كده كده هترفعوا الأسعار بشويش.. ولوهتزودا الأجرة بدل جنيه ونص كفاية جنيه".



وتابع:" بدل زيادة نقل الخضار والفاكهة 20% تبقى 10%"، مضيفًا:" بشويش على الناس لأن المسألة لم تعد تحتمل.. الناس لسه خارجة من شهر رمضان وكان فيه مصاريف كتير وبعده المدارس رجعت والدروس الخصوصية".