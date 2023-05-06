عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم علي المتهمين في قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر 8 مايو

جنايات المحلة
جنايات المحلة

أجلت محكمة جنايات المحلة بالدائرة الخامسة  اليوم جلسة محاكمة المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وتسببوا في وفاة ثلاث شباب في واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية بسواحل اليونان وذلك للنطق بالحكم بجلسة 8 مايو المقبل لحين الاطلاع علي تقارير فيديو لرصد ضبط المتهمين والاطلاع علي أدلة الثبوت والنفي .

صدر القرار برئاسة المستشار جهاد فرج الالفي رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أيمن يونس ابوزيد الدكتور محمود محي الدين الغزولي  وسكرتير الجلسة ابراهيم الدسوقي.

وكيل تموين الغربية: توريد 55.4 ألف طن قمح للشون والصوامع

وناشد محامون الدفاع عن المتهمين كل من جمال موسي وإبراهيم الهليس وهبة عادل الزيادي أثناء مرافعتهم أمام هيئة المحكمة الموقرة بأدلة نفي الاتهام حيال المتهمين والتأكيد علي برائتهم وعدم صحه التحريات المقدمه ضدهم لافتين إلي بطلان التحريات من الجهه المعنية باجراءها وانتفاء الصلة بين الشاكرين والمتهمين في فعاليات الواقعة وبطلانها وفق الإجراءات القانونية.

اختتام فاعليات المؤتمر الدولي السابع لـ"تجارة طنطا" بالعاصمة الإدارية

كان  المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي قرارا بأمر إحالة في القضية رقم 2309 لسنة 2023 م جنايات مركز زفتي والمقيدة برقم 139 لسنة 2023 م كلي شرق طنطا والمتهم فيها كل من "أحمد .ع.ع" (هارب)و"أشرف .ا.ع"(محبوس) و"عبدالرحمن.ر.ع" (محبوس) و"محمد.ش.ع.د"(هارب) و"أميره .ا.ع"هاربة إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبة المتهمون بتهمه تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية مع استمرار حبس المتهم الثاني والثالث وضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الأخرين و حبسهم علي ذمة المحاكمة .

ووجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمون في شهر يونيو عام 2022م بدائرة مركز زفتي علي النحو الآتي للمتهم الأول فقد أسس وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين بينما من المتهمون من الثاني إلي الخامسة فقد انضموا وكانوا أعضاءا في الجماعة الإرهابية المذكورة والتي تخصصت في تهريب الشباب في مجالات الهجرة غير الشرعية .


واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة أن جميعهم ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بالاشتراك مع عدد من السماسرة  ذات الطابع غير الوطني بتأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة بأن أسس وأدار المتهم الأول منظمة لهذا الغرض وانضم إليه باقي المتهمين واستغلوا حاجة المهاجرين المهربين وهم كل من شريف حسني المغاوري وصبري عبد المجيد شوقي ومحمد عبده عبد النبي حال كون الاول والثالث أطفال ورغبتهم في السفر للخارج فاستقطبوهم معرضين حياتهم للخطر مقابل التحصيل علي مبالغ مالية مما تسبب في وفاة الاول والثاني وعدم الاستدلال علي الثالث .

دوري القسم الثاني.. كفر الشيخ يتعادل مع طنطا سلبيا


وتابعت النيابة العامة في قرارها اعتمادا علي شروع المتهمين في تهيئة وإدارة مكان لإيواء المهاجرين المهربين حسب التحقيقات واستخدامهم سفينة في غير الغرض المعد لها في إرتكاب الجريمة موضع الاتهام الرئيسي حيالهم.

IMG20230506112229
IMG20230506112229
IMG20230506112215
IMG20230506112215
IMG20230506111755
IMG20230506111755
IMG20230506111808
IMG20230506111808
IMG20230506111310
IMG20230506111310
IMG20230506111307
IMG20230506111307
IMG20230506111229
IMG20230506111229
IMG20230506111234
IMG20230506111234
الاتجار بالبشر الاتجار في البشر الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر الهجر الهجرة غير الشرعية الدكتور محمود الدائرة الخامسة الدكتور محمود محي الدين أدلة الثبوت إله الهجرة غير الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

إقالة حسام حسن من المصري

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

السعودية .. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن الوافدين

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

منتظر رأيكم .. خالد الغندور يثير الجدل بشأن تحكيم مباراة السوبر

موضوعات متعلقة

رئيس المحلة: غلق 7 محلات و11 ورشة لمخالفة المواعيد الرسمية

رئيس محكمة الأسرة السابقة تكشف الفرق بين الوصاية والولاية .. فيديو

ترشيحاتنا

ازاي تشتري مرسيدس بربع الثمن .. أعرف الطريقة| صور

إصابة جديدة .. نجم الترجي يغيب عن مواجهة الأهلي رسميًا

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ15 على التوالي

رغم وفاتها قبل 25 عاما|الملك تشارلز يوجه صدمة جديدة لـ الأميرة ديانا

ختام المراسم.. الملك تشارلز وزوجته يتناولان من الأسرار المقدسة بكنيسة وستمنستر |شاهد

أحمد عبد القادر يكتب رسالة غامضة في حب الأهلي بعد التتويج بالسوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

3 طرق غير متوقعة| كيف تتخلص ربة المنزل من الزيت بطريقة آمنة؟

كيت ميدلتون تستحضر روح الأميرة ديانا في حفل التتويج| صور

فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ