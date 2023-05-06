مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي، بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على استاد محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات.



وقال طارق السيد نجم الزمالك السابق في تصريحات عبر فيديو بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” إن مباراة السوبر “مسرحية كبيرة” خاصة وأن عددا كبيرا من بطولات النادي الأهلي وهمية.

وتابع "تقرير الحكم والمراقب، لن يدين محمد الشناوي وعلي معلول، وبذلك فلن يتم توقيع عقوبات ضدهما من جانب إدارة لجنة المسابقات.



وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي؛ لتتجه إلى الوقت الإضافي، الذي شهد شوطه الأول هدف الفوز للنادي الأهلي عن طريق على معلول من ركلة جزاء.

فيما يستعد الأهلي، لخوض مباراته القادمة، بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، على استاد القاهرة الدولي.