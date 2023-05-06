منح لطلاب جامعة القاهرة لدراسة اللغات | انطلاق آخر مسابقات العام الدراسي .. مهرجان المسرح لـ 15 كلية

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة:

الأنشطة الطلابية نشاط كبير وأنشطة طلابية متنوعة هذه الأيام

رعاية الشباب بجامعة القاهرة:

نحرص دائما علي تقديم كافة الأنشطة الطلابية للارتقاء بالطلاب ومسابقات طلابية بجوائز مالية

منح 20% تخفيضا لدورات لتقديم والتشجيع على دراسة اللغات الأجنبية

تعد الأنشطة الطلابية التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

أكد الطالب عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، علي أن الأنشطة الطلابية مستمرة، وأن الجامعة تستعد في الوقت الراهن في إقامة عدد من الفاعليات والأنشطة والمسابقات، ويمكن للطلاب الاستمتاع بأنشطة مختلفة وتوسيع معارفهم وفهمهم للعديد من الموضوعات.

وأوضح عرمش انه سوف ينطلق بداية من يوم الأحد القادم الموافق 7 مايو ولمدة 15 يوما مهرجان المسرح الجامعي للعروض الطويلة وان المهرجان يقام علي مسرح المدينة الجامعية بمشاركة 15 عشر كلية من كليات الجامعة بواقع عرض كل يوم لكل كلية.

واشار رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة أن ترتيب العروض كالتالي: (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - كلية دار العلوم - كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي - كلية الإعلام - كلية الصيدلة - كلية الآداب - كلية الحقوق - كلية الهندسة - كلية العلاج الطبيعي - كلية الطب البيطري - كلية التخطيط العمراني - كلية الطب البشري - كلية طب الفم والاسنان - كلية العلوم ) مشيرآ إلي انه سوف يتم مع إنتهاء العرض الاخير تنتهي فعاليات المسرح الجامعي للعروض الطويلة ثم ظهور النتائج من لجنة التحكيم.

كما أضاف انه سوف ينطلق ايضآ غدآ واحد من أهم الأنشطة الطلابية والفاعليات التي كنا نحرص علي إقامتها الأ وهو فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة والذي يأتي تحت شعار "خيرها علينا .. لينا مكان".

ولفت الطالب عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أن مهرجان الأسر يعود مرة اخري بعد توقف 3 سنوات وانه يأتي هذا العام بمشاركة طلاب كليات الجامعة وذلك خلال الفترة من الاحد 5/7 الى الثلاثاء 5/9، وأن فعاليات المهرجان تقام بملاعب الجامعة ومسرح المدينة الجامعية للطلبة، بمشاركة الأسر الطلابية بمختلف كليات الجامعة وانه سوف يتم تكريم الطالب المثالي والطالبة المثالية توزيع الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى فى كافة المجالات.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة بطابور عرض لكل كلية ويشارك فيه الطلاب الوافدون بثقافتهم الوطنية، وتشمل فعاليات المهرجان، معرضا فنيا، ودوري المعلومات، وتنس طاولة، وكرة القدم، والعدو 100 متر، والشطرنج، وإلقاء الشعر، والعزف الفردي، والغناء الفردي والجماعي.

وأكد محمد وفيق مدير رعاية الشباب بجامعة القاهرة علي أن الأنشطة الطلابية في الجامعة دائما متفوقة ومتنوعة حيث تحرص إدارات الشباب بالكليات بالتعاون الإدارة العامة علي تنظيم المسابقات الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والفنية الارتقاء بالطلاب.

وتنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجيا بجامعة القاهرة مسابقة علمية والتي يتأهل الفائزين من خلالها إلي اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان، وانه سوف يتم منح جوائز مالية للطلاب المصعدين.

وأوضحت رعاية الشباب بجامعة القاهرة، أن مجالات المسابقة هي أفضل جهاز ألكتروني - أفضل جهاز ميكاترونيك - برمجيات - قصة خيال علمي .

أوضحت رعاية الشباب أن شروط المسابقة هو أفضل جهاز إلكتروني - أفضل ميكاترونيك - برمجيات :

يتم تقديم نموذج أولي قابل في أحد المجالات السابقة.

يتم تقديم ورقة عن المشروع (أصل + صورة +CD) موضح بها الآتي:

(اسم المشروع - الفن السابق - المشكلة أو القصور في الفن السابق - الجديد في الفكرة للجهاز المقدم - الوصف التفصيلي - طريقة الإستغلال - أوجه الإختلاف بين ما يقدمه الموضوع وما هو متاح بالفعل - شرح لوحات الرسم+لوحات الرسم"إن وجدت" - أي اضافات أخرى)

وفي حالة المشاركة بفريق عمل لا يزيد عن (2).

وعلي جانب آخر أوضحت الدكتورة أمنية الفقي مديرة مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية،عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المختلفة للطلاب والخريجين في تعليم اللغات الأوروبية، ودورات التحول الرقمي، والتنمية البشرية، والموارد البشرية، بنسبة تخفيض 20 بالمئة خلال شهري مايو ويونيو 2023 لطلاب الجامعات والمدارس، وذلك بمقر المركز بالجامعة وفرع المركز بامتداد الجامعة بمدينة الشيخ زايد.

واشارت “الفقي” إلي أن المركز يقدم شهادات معتمدة، كما يقدم العديد من المنح والخصومات للطلاب والعاملين، لتخفيف الأعباء على موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ودعم الطلاب غير القادرين لإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والاستفادة من برامج ودورات المركز.