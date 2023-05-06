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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الهندسة جامعة القاهرة تعلن فتح باب التقدم لمسابقة العباقرة

صدى البلد

أعلنت اللجنة الثقافية باتحاد طلاب كلية هندسة جامعة القاهرة بالتعاون مع ادارة رعاية الشباب عن فتح باب التقدم لمسابقة العباقرة، وأنه سوف يتم عقد امتحان مؤهل وأخذ أعلي ٨ فرق للتصفية فيما بينهم ويمنح الثلاثة مراكز الأولي ميداليات الكلية.

واشار اتحاد طلاب كلية هندسة جامعة القاهرة، أن الاسئلة التي سوف تكون مؤهل الاشتراك في مسابقة العباقرة هي اسئلة في: ( تاريخ ، جغرافيا ، أدب ، فنون ، علوم ، معلومات عامة ، رياضة ، قدرات ذهنية ).
واوضح اتحاد طلاب كلية هندسة جامعة القاهرة، أن علي الطلاب الراغبين في التقديم والاشتراك في مسابقة العباقرة التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/pP9jo3bph3EbumTM7

علي أن يتكون الفريق من أربع اشخاص، وتقام المسابقة تقام في مسرح الكلية بالشيخ زايد.

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جامعة القاهرة 
أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عن عقد مجموعة من الدورات التدريبية المختلفة للطلاب والخريجين في تعليم اللغات الأوروبية، ودورات التحول الرقمي، والتنمية البشرية، والموارد البشرية، بنسبة تخفيض 20 بالمئة خلال شهري مايو ويونيو 2023 لطلاب الجامعات والمدارس، وذلك بمقر المركز بالجامعة وفرع المركز بامتداد الجامعة بمدينة الشيخ زايد.

وأوضحت الدكتورة أمنية الفقي مديرة مركز اللغات والترجمة، أن المركز يقدم شهادات معتمدة، كما يقدم العديد من المنح والخصومات للطلاب والعاملين، لتخفيف الأعباء على موظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ودعم الطلاب غير القادرين لإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والاستفادة من برامج ودورات المركز.

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